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6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Сіренко поб'є Викрадача трупів прямо зараз. Тренер Кличка впевнений, що Влад вийшов на топ-рівень

Сергій Шаховець
25 жовтня, 15:14
Колишній тренер Володимира Кличка Алі Башир оцінив шанси Владислава Сіренко в потенційних боях проти топ-важковаговиків

Владислав Сіренко готовий до поєдинків з ТОП-боксерами світу / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку Джеймса Алі Башира, український боксер повинен вийти на топ рівень в наступному році. Більш того, вже зараз Сіренко зміг би перемогти Ділліана Вайта, на прізвисько Викрадач трупів.

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"Чи готовий Сіренко до боїв з топовими суперваговиками? Думаю, так. Він повинен вийти на них вже в наступному році. Це не займе багато часу.

У нього є навички, він знає, як боксувати, як діяти в рингу, вміє тримати удар. Тому я вважаю, що Влад буде готовий до цих боїв в наступному році.

Чи зможе він побити Тайсона Ф'юрі і Ділліана Вайта? Сумніваюся, що він впорається з Ф'юрі . А ось Вайт ...

Ділліан вже падав пару раз, так що це трохи інша історія. Сіренко може побити Вайта. Кар'єра Ділліана йде на спад.

Він вже не настільки хороший, як був два роки тому. Думаю, Влад зможе побити Ділліана прямо зараз", – сказав Алі Башир в інтерв'ю Youtube-каналі Два Бокових .

Нагадаємо, що 10 вересня Владислав Сіренко в першому раунді ефектним ударом нокаутував російського суперника Олександра Устинова.

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Раніше ми писали, що двоюрідний брат знаменитого французького футболіста Каріма Бензема протримався проти Владислава Сіренко менше чотирьох раундів. Дивіться, як українець відключив Уата.

Сіренко в ударі / Фото: ulionsboxingpromotions

Всього 26-річний український боксер провів 18 поєдинків на профі-рингу, в яких здобув 18 перемог, у тому числі 15 нокаутом.

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На цей момент українець входить до ТОП-40 кращих важковаговиків світу і є другим, після Усика, серед українських боксерів цієї категорії.

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