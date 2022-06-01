Шотландія – Україна: сім головних питань щодо матчу

Шотландія vs Україна: шлях на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України зіграє один із найважливіших поєдинків у своїй історії. Підопічні Олександра Петракова зустрічаються із шотландцями. У питаннях та відповідях пояснимо, що це за гра і чому нам потрібна лише перемога.

1. Коли матч?

Ця зустріч мала відбутися ще 24 березня. Проте через напад Росії на Україну гру змістили на літо. Матч пройде у Глазго 1 червня. Початок о 21:45.

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2. Де дивитися?

Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна йде на нашому сайті.

йде на нашому сайті. Пряма трансляція поєдинку буде на телеканалах Футбол 1 і Індіго .

і . Також зустріч можна подивитися на різних пристроях за допомогою Oll.tv.

3. Хто фаворит?

У букмекерських конторах лідером протистояння вважається збірна Шотландії. Коефіцієнт на її прохід у фінал відбору дорівнює 1.68, тоді як на Україну – 2.26. У відсотковому співвідношенні сили такі – 57% на 43% на користь господарів поля.

4. За що боремося?

Шотландія та Україна грають стиковий матч за право пробитися на чемпіонат світу. Шотландці там не були з 1998 року, українці – з 2006-го.

5. Далі що?

Переможець 5 червня зіграє з Уельсом за пряму путівку на ЧС-2022 у Катарі.

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6. Що буде на ЧС?

Жеребкування фінальної частини світової першості вже пройшло. Переможець стикових матчів Шотландія/Україна – Уельс зіграє у групі B зі збірними Англії, Ірану та США.

7. Що робили футболісти під час війни?

Міністерство дозволило гравцям національної команди під час воєнного стану залишити країну. Збірна жила на базі у Словенії та встигла зіграти три спаринги.

Боруссія М – Україна:

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Емполі – Україна:

Рієка – Україна: