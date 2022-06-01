1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Шотландія – Україна: сім головних питань щодо матчу

Андрій Трофімов
1 червня, 06:41
Це буде перша офіційна гра національної команди під час війни і на кону – шанс поїхати на чемпіонат світу 2022 року в Катарі

Шотландія vs Україна: шлях на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України зіграє один із найважливіших поєдинків у своїй історії. Підопічні Олександра Петракова зустрічаються із шотландцями. У питаннях та відповідях пояснимо, що це за гра і чому нам потрібна лише перемога.

1. Коли матч?

Ця зустріч мала відбутися ще 24 березня. Проте через напад Росії на Україну гру змістили на літо. Матч пройде у Глазго 1 червня. Початок о 21:45.

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2. Де дивитися?

3. Хто фаворит?

У букмекерських конторах лідером протистояння вважається збірна Шотландії. Коефіцієнт на її прохід у фінал відбору дорівнює 1.68, тоді як на Україну – 2.26. У відсотковому співвідношенні сили такі – 57% на 43% на користь господарів поля.

4. За що боремося?

Шотландія та Україна грають стиковий матч за право пробитися на чемпіонат світу. Шотландці там не були з 1998 року, українці – з 2006-го.

5. Далі що?

Переможець 5 червня зіграє з Уельсом за пряму путівку на ЧС-2022 у Катарі.

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6. Що буде на ЧС?

Жеребкування фінальної частини світової першості вже пройшло. Переможець стикових матчів Шотландія/Україна – Уельс зіграє у групі B зі збірними Англії, Ірану та США.

7. Що робили футболісти під час війни?

Міністерство дозволило гравцям національної команди під час воєнного стану залишити країну. Збірна жила на базі у Словенії та встигла зіграти три спаринги.

Боруссія М – Україна:

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Емполі – Україна:

Рієка – Україна: