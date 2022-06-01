1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Шотландия – Украина: семь главных вопросов по матчу

Андрей Трофимов
1 июня, 06:41
Это будет первая официальная игра национальной команды во время войны и на кону – шанс поехать на чемпионат мира 2022 года в Катаре

Шотландия vs Украина: путь на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины сыграет один важнейших поединков в своей истории. Подопечные Александра Петракова встречаются с шотландцами. В вопросах и ответах объясним, что это за игра и почему нам нужна только победа.

1. Когда матч?

Эта встреча должна была состояться еще 24 марта. Однако из-за нападения России на Украину, игру сместили на лето. Матч пройдет в Глазго 1 июня. Начало в 21:45.

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2. Где смотреть?

3. Кто фаворит?

В букмекерских конторах фаворитом противостояния считается сборная Шотландии. Коэффициент на ее проход в финал отбора равен 1.68, тогда как на Украину – 2.26. В процентном соотношении расстановка сил – 57% на 43% в пользу хозяев поля.

4. За что боремся?

Шотландия и Украина играют стыковой матч за право пробиться на чемпионат мира. Шотландцы там не были с 1998 года, украинцы – с 2006-го.

5. Дальше что?

Победитель 5 июня сыграет с Уэльсом за прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре.

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6. Что будет на ЧМ?

Жеребьевка финальной части мирового первенства уже прошла. Победитель стыковых матчей Шотландия/Украина – Уэльс сыграет в группе B со сборными Англии, Ирана и США.

7. Что делали футболисты во время войны?

Министерство разрешило игрокам национальной команды во время военного положения покинуть страну. Сборная жила на базе в Словении и успела сыграть три спарринга.

Боруссия М – Украина:

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Эмполи – Украина:

Риека – Украина: