Сходка на півтора мільярди: порівняння складів Барселони та Реалу перед Суперкубком Іспанії

Барселона і Реал зустрінуться в Суперкубку Іспанії / Фото: REUTERS

Матч Барселона – Реал розпочнеться о 21:00 у Ріяді на Міжнародному стадіоні Короля Фахда. Трансляція Барселона – Реал доступна на нашому сайті.

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На полі зійдуться команди, сумарною вартістю майже півтора мільярди євро! Авторитетний портал transfermarkt оцінює склад Реала в 780 мільйонів євро, а цінник Барселони становить 620,5 млн євро.

Цікаво, що іспанські гранди далеко не лідери у Європі. Реал знаходиться лише на сьомому місці, а Барселона замикає першу десятку. Найдорожчий склад у Манчестер Сіті – 992 млн євро.

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Ще рік тому найдорожчим гравцем у складі Реалу був воротар Тібо Куртуа, але неймовірний стрибок здійснив Вінісіус Жуніор, який подорожчав відразу на 50 мільйонів євро – тепер його цінник становить сотню мільйонів!

Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

У Барселони також змінився лідер – на зміну Френкі де Йонгу прийшов молодий Педрі. Його оцінюють у 80 млн євро.

Педрі. Фото: Reuters

До речі, українець Андрій Лунін має один із найнижчих цінників у складі обох команд. Нашого воротаря оцінюють всього в 2 млн євро, хоча раніше його орієнтовна вартість була вчетверо більшою. Ось що буває, коли в тебе немає ігрової практики...

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