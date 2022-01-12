Сходка на полтора миллиарда: сравнение составов Барселоны и Реала перед Суперкубком Испании

Барселона и Реал встретятся в Суперкубке Испании / Фото: REUTERS

Матч Барселона – Реал начнется в 21:00 в Рияде на Международном стадионе Короля Фахда. Трансляция Барселона – Реал доступна на нашем сайте.

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На поле сойдутся команды, суммарной стоимостью почти полтора миллиарда евро! Авторитетный портал transfermarkt оценивает состав Реала в 780 миллионов евро, а ценник Барселоны составляет 620,5 млн евро.

Интересно, что испанские гранды далеко не лидеры в Европе. Реал располагается лишь на седьмом месте, а Барселона замыкает первую десятку. Самый дорогой состав у Манчестер Сити – 992 млн евро.

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Еще год назад самым дорогим игроком в составе Реала был вратарь Тибо Куртуа, но невероятный скачок совершил Винисиус Жуниор, подорожавший сразу на 50 миллионво евро – теперь его ценник составляет сотню миллионов!

Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

У Барселоны так же сменился лидер – на смену Френки де Йонгу пришел молодой Педри. Его оценивают в 80 млн евро.

Педри. Фото: Reuters

Кстати, украинец Андрей Лунин имеет один из самых низких ценников в составе обеих команд. Нашего вратаря оценивают всего в 2 млн евро, хотя ранее его ориентировочная стоимость была в четыре раза больше. Вот что бывает, когда у тебя нет игровой практики…

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