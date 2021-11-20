20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 14’
Шахтар 0
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
20 листопада 19:30
Ліверпуль --
Арсенал --
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Шина прибив Зорю вже на 30-й секунді: сенсація в УПЛ

Любомир Луканюк
20 листопада, 15:55
Луганчани зазнали поразки у Львові та можуть втратити третє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги

Господарі обіграли Зорю / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Сенсація гримнула сьогодні у 15-му турі чемпіонату України по футболу. ФК Львів обіграв Зорю, яка бореться за "бронзу" та поглядає на зону Ліги чемпіонів.

Господарям поля вдалося забити надшвидкий гол. Вже на 30-й секунді Шина отримав пас на лінії воротарського майданчика і відправив м'яч повз голкіпера.

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Другий гол у цьому матчі луганці забили у свої ворота. Ернест з лівого флангу прострілював і Цвек невдало підставив ногу.

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Зоря лише у другому таймі зуміла повернути інтригу. Далеким ударом під перекладину Луньов подарував шанс гостям уникнути поразки.

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Але Львів грамотно довів справу до перемоги. Три очки дозволили "городянам" після першого кола залишити зону вильоту.

А Зорю з третього місця можуть посунути Ворскла та Дніпро-1.

Львів – Зоря – 2:1
Голи: Шина (1), Цвек (31) – Луньов (64)

Турнірна таблиця