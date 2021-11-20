Шина прибив Зорю вже на 30-й секунді: сенсація в УПЛ

Господарі обіграли Зорю / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Сенсація гримнула сьогодні у 15-му турі чемпіонату України по футболу. ФК Львів обіграв Зорю, яка бореться за "бронзу" та поглядає на зону Ліги чемпіонів.

Господарям поля вдалося забити надшвидкий гол. Вже на 30-й секунді Шина отримав пас на лінії воротарського майданчика і відправив м'яч повз голкіпера.

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Другий гол у цьому матчі луганці забили у свої ворота. Ернест з лівого флангу прострілював і Цвек невдало підставив ногу.

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Зоря лише у другому таймі зуміла повернути інтригу. Далеким ударом під перекладину Луньов подарував шанс гостям уникнути поразки.

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Але Львів грамотно довів справу до перемоги. Три очки дозволили "городянам" після першого кола залишити зону вильоту.

А Зорю з третього місця можуть посунути Ворскла та Дніпро-1.

Львів – Зоря – 2:1

Голи: Шина (1), Цвек (31) – Луньов (64)

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