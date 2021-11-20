20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Шина прибил Зарю уже на 30-й секунде: сенсация в УПЛ

Любомир Луканюк
20 ноября, 15:55
Луганчане потерпели поражение во Львове и могут потерять третье место в турнирной таблице Премьер-лиги

Хозяева обыграли Зарю / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Сенсация грянула сегодня в 15-м туре чемпионата Украины по футболу. ФК Львов обыграл Зарю, которая борется за "бронзу" и поглядывает на зону Лиги чемпионов.

Хозяевам поля удалось забить сверхбыстрый гол. Уже на 30-й секунде Шина получил пас на линии вратарской и отправил мяч мимо голкипера.

Реклама

Второй гол в этом матче луганчане забили в свои ворота. Эрнест с левого фланга простреливал и Цвек неудачно подставил ногу.

Смотрите также: Онлайн матча Шахтер – Рух

Реклама

Заря лишь во втором тайме сумела вернуть интригу. Дальним ударом под перекладину Лунев подарил шанс гостям избежать поражения.

Реклама

Но Львов грамотно довел дело до победы. Три очка позволили "горожанам" после первого круга покинуть зону вылета.

А Зарю с третьего места могут подвинуть Ворскла и Днепр-1.

Львов – Заря – 2:1
Голы: Шина (1), Цвек (31) – Лунев (64)

Турнирная таблица