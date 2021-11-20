Шина прибил Зарю уже на 30-й секунде: сенсация в УПЛ

Хозяева обыграли Зарю / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Сенсация грянула сегодня в 15-м туре чемпионата Украины по футболу. ФК Львов обыграл Зарю, которая борется за "бронзу" и поглядывает на зону Лиги чемпионов.

Хозяевам поля удалось забить сверхбыстрый гол. Уже на 30-й секунде Шина получил пас на линии вратарской и отправил мяч мимо голкипера.

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Второй гол в этом матче луганчане забили в свои ворота. Эрнест с левого фланга простреливал и Цвек неудачно подставил ногу.

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Заря лишь во втором тайме сумела вернуть интригу. Дальним ударом под перекладину Лунев подарил шанс гостям избежать поражения.

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Но Львов грамотно довел дело до победы. Три очка позволили "горожанам" после первого круга покинуть зону вылета.

А Зарю с третьего места могут подвинуть Ворскла и Днепр-1.

Львов – Заря – 2:1

Голы: Шина (1), Цвек (31) – Лунев (64)

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