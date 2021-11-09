Шейхи відбирають бій Усик – Джошуа у Києва: заява промоутера

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images
На запитання одного з підписників у Instagram, чи може Олександр Усик побитися в Саудівській Аравії, його промоутер Олександр Красюк відповів одним словом: "Inshallah".
У перекладі з арабської це означає: "Якщо буде на те воля Аллаха".
Нагадаємо, саме в Саудівській Аравії Ентоні Джошуа провів реванш з Енді Руїсом 2019-го після того, як сенсаційно програв спритному товстунові у Нью-Йорку. У повторному поєдинку британець переміг Руїса одноголосним рішенням суддів.
25 вересня Усик здолав Джошуа на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур".
Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.
Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.
Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.
"Бій Усик – Джошуа на "Олімпійському"? А що в цьому нереального? Поки думаємо, як обігріти НСК у березні", – написав із цього приводу Олександр Красюк.
Проте, як бачимо, не варто виключати, що шейхи відіб'ють повторний бій Усика з Джошуа у Києва.