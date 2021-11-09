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Шейхи відбирають бій Усик – Джошуа у Києва: заява промоутера

Андрій Трофімов
9 листопада, 11:45
Олександр Красюк не виключає, що його підопічний Олександр Усик вперше у своїй кар'єрі проведе бій на Близькому Сході

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

На запитання одного з підписників у Instagram, чи може Олександр Усик побитися в Саудівській Аравії, його промоутер Олександр Красюк відповів одним словом: "Inshallah".

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У перекладі з арабської це означає: "Якщо буде на те воля Аллаха".

Нагадаємо, саме в Саудівській Аравії Ентоні Джошуа провів реванш з Енді Руїсом 2019-го після того, як сенсаційно програв спритному товстунові у Нью-Йорку. У повторному поєдинку британець переміг Руїса одноголосним рішенням суддів.

Руїс vs Джошуа / Фото: Reuters

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25 вересня Усик здолав Джошуа на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

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Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.

"Бій Усик – Джошуа на "Олімпійському"? А що в цьому нереального? Поки думаємо, як обігріти НСК у березні", – написав із цього приводу Олександр Красюк.

Проте, як бачимо, не варто виключати, що шейхи відіб'ють повторний бій Усика з Джошуа у Києва.