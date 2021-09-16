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25 вересня 00:00
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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
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Шевченка звуть в європейську збірну – конкуренцію йому складе німець, який відмовив Росії

Олександр Трикіша
16 вересня, 23:02
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку претендентів на пост наставника збірної Туреччини. Конкуренцію йому складе німець Штефан Кунц

Шева залишає збірну України / Фото: Reuters

Раніше з'явилися чутки, що Андрія Шевченка кличуть у США, але українець може залишитися в Європі.

Як повідомляє kicker.de, в послугах Шевченка зацікавлена збірна Туреччини. Втім, у українця є серйозний конкурент – німець Штефан Кунц.

Минулого літа Кунц вів переговори про роботу в збірній Росії, але в результаті сторони не змогли домовитися. Замість нього Росію очолив Валерій Карпін.

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Головний тренер збірної Німеччини U-21 навіть їздив до Стамбула на переговори, але остаточного рішення сторони поки не прийняли.

Збірна Туреччини залишилася без тренера після звільнення Шенола Гюнеша. В останньому матчі під його керівництвом турки були розгромлені Нідерландами 1:6. У відборі на ЧС-2022 йде на третьому місці в групі G, відстаючи від лідера всього на два бали.

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