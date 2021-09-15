Андрій Шевченко поїде на інший континент? Три клуби ведуть переговори з тренером

Клуби чемпіонату МЛС почали переговори з українським фахівцем, який залишився без роботи після чвертьфіналу Євро-2020

Андрій Шевченко поки без роботи / Фото: Reuters

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті США. Раніше була інформація, що Шева очолить Динамо.

Українським фахівцем цікавлять три американських клуби. Про які саме команди йде мова не уточнюється. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Нагадаємо, що Шевченко залишив збірну України після закінчення терміну контракту. Разом з національною командою він дійшов до чвертьфіналу Євро-2020, де поступився англійцям – 0:4.

Раніше ми писали, Андрій Шевченко приїхав на стадіон "Сан-Сіро", де провів свої найкращі ігрові роки, щоб повболівати за Мілан в матчі чемпіонату Італії з Лаціо.

Колишньому наставнику збірної України пророкують посаду головного тренера Мілана. Та й сам Андрій Миколайович раніше заявляв, що не проти б очолити італійський клуб.

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