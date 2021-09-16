16 сентября 60’
Буде-Глимт 2
Заря 0
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
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18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
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Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Аякс --
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Лейпциг --
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Динамо --
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Шевченко зовут в европейскую сборную – конкуренцию ему составит немец, отказавший России

Александр Трикиша
16 сентября, 23:02
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список претендентов на пост наставника сборной Турции. Конкуренцию ему составит немец Штефан Кунц

Шева покидает сборную Украины / Фото: Reuters

Ранее появились слухи, что Андрея Шевченко зовут в США, но украинец может остаться в Европе.

Как сообщает kicker.de, в услугах Шевченко заинтересована сборная Турции. Впрочем, у украинца есть серьезный конкурент – немец Штефан Кунц.

Прошлым летом Кунц вел переговоры о работе в сборной России, но в итоге стороны не смогли договориться. Вместо него Россию возглавил Валерий Карпин.

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Главный тренер сборной Германии U-21 даже ездил в Стамбул на переговоры, но окончательного решения стороны пока не приняли.

Сборная Турции осталась без тренера после увольнения Шенола Гюнеша. В последнем матче под его руководством турки были разгромлены Нидерландами 1:6. В отборе на ЧМ-2022 идет на третьем месте в группе G, отставая от лидера всего на два балла.

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