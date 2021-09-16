Шевченко зовут в европейскую сборную – конкуренцию ему составит немец, отказавший России

Шева покидает сборную Украины / Фото: Reuters

Ранее появились слухи, что Андрея Шевченко зовут в США, но украинец может остаться в Европе.

Как сообщает kicker.de, в услугах Шевченко заинтересована сборная Турции. Впрочем, у украинца есть серьезный конкурент – немец Штефан Кунц.

Прошлым летом Кунц вел переговоры о работе в сборной России, но в итоге стороны не смогли договориться. Вместо него Россию возглавил Валерий Карпин.

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Главный тренер сборной Германии U-21 даже ездил в Стамбул на переговоры, но окончательного решения стороны пока не приняли.

Сборная Турции осталась без тренера после увольнения Шенола Гюнеша. В последнем матче под его руководством турки были разгромлены Нидерландами 1:6. В отборе на ЧМ-2022 идет на третьем месте в группе G, отставая от лидера всего на два балла.