Шевченку важливо знайти клуб: Ребров розповів, коли може очолити збірну України

Головний тренер еміратського Аль-Айна Сергій Ребров не виключає роботи з національною командою через кілька років, але поки насолоджується щоденною роботою

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров розповів про можливість попрацювати в майбутньому зі збірною України. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що найближчим часом колишній тренер Ференцвароша змінить на чолі "синьо-жовтих" Андрія Шевченка. Однак Ребров заявив, що не встромить ніж у спину друга.

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"Думаю, що кожен тренер мріє працювати у збірній своєї країни. Потрібен відповідний час для цього. Ти ніколи не знаєш, що трапиться у майбутньому. Я впевнений, що Андрій Шевченко хотів би працювати щодня. Він – молодий тренер. Для нього важливо знайти клуб, щоб працювати у ньому щодня. Те ж саме і зі мною. Я насолоджуюся роботою в такому ритмі", – сказав Ребров Zorya Londonsk

Сергій Ребров і Андрій Шевченко

"Можливо, через кілька років у мене буде можливість попрацювати у збірній України. Але зараз я насолоджуюся щоденною роботою. Це моє життя. Для мене це різні речі – робота в клубі і робота у збірній"

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Раніше Ребров пішов з Ференцвароша в еміратський Аль-Айн після трьох чемпіонських титулів і конфлікту з босами. Він був визнаний кращим тренером сезону-2020/2021 в чемпіонаті Угорщини. За інформацією турецьких ЗМІ, Ребров отримує в Аль-Айні 3,5 млн доларів на рік, що майже вдвічі більше, ніж було у нього в Будапешті.