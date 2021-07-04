Сьогодні Україна краща, ніж на ЧС-2006: як Ребров бачить команду Шевченка

Український тренер Сергій Ребров, якого теж сватали до національної команди, відзначив силу англійців у 1/4 фіналу, значення травми Кривцова і розуміння гри

Ребров оцінив гру збірної України / Фото: Reuters

Колишній нападаючий збірної України Сергій Ребров не вважає, що в поєдинку з Англією у 1/4 фіналу Україна грала погано. Але оборона британців зараз найкраща на турнірі, і вони вміють використовувати свої моменти. Нагадаємо, що наша команда у чвертьфіналі поступилася збірній Англії – 0:4 і залишає Євро-2020.

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"Я б не сказав, що проти Англії ми погано грали. Просто суперник використав всі свої моменти, особливо добре себе проявив на перших хвилинах таймів. Хтось із відомих англійців написав, що зараз збірна їхньої країни занадто сильна. Я з ним згоден. За весь турнір, у п'яти матчах, британці не пропустили жодного м'яча. На мій погляд, збірна Англії – один з головних претендентів на перемогу в чемпіонаті. Разом з Італією", – цитує Реброва zbirna.com

Гаррі Магуайр забиває у ворота України / Фото: Reuters

Про гол Кейна на 4-й хвилині

"Думаю, це просто сила суперника, який виявився більш агресивним у вирішальних епізодах гри. Два голи Україна пропустила після стандартів, три – після ударів з другого поверху. В цьому компоненті англійці виявилися набагато сильнішими, але вони завжди вирізнялися умінням вести верхову боротьбу. Хоча, вважаю, в цьому поєдинку навіть перевершили себе.

Я не думаю, що це недолік уваги, концентрації. Ми поступалися в антропометрії, і суперник це добре розумів, тому більше ліз на ворота під час подач. Ну і саме виконання стандартів було на найвищому рівні"

Травма Сергія Кривцова / Фото: Reuters

Про травму Кривцова в першому таймі

"Безумовно, вона сильно порушила плани збірної України. Хоча ми перебудувалися і стали краще контролювати м'яч, частіше підходити до штрафного майданчика суперника. Однак Кривцова не вистачало потім, коли пішли ці фатальні стандарти.

Взагалі, це була чисто позиційна гра з обох сторін. Контратак практично не було. Команди швидко поверталися на свої позиції, а таку оборону було важко розкривати. З гри моментів майже не було. Але я повторюся, що збірна України досить непогано виглядала в організації такої гри"

Андрій Шевченко в матчі з Англією виглядав розгубленим / Фото: Reuters

Про головний висновок Євро

"Головний висновок один. На цьому чемпіонаті Україна показала, що вміє грати в футбол. На попередніх форумах, в тому числі і на чемпіонаті світу-2006, ми менше контролювали м'яч, менше проводили позиційних атак. Але зараз з'явилася структура гри, змінилося її розуміння , і це для нас великий плюс, на мій погляд.

Я думаю, що вихід до вісімки кращих збірних Європи – це величезний успіх. Остання гра, точніше її результат, може, і змазав якісь враження, але я вже сказав – збірна Англії дуже сильна. І всі ми були в захваті від матчу українців зі Швецією. Там у нас на полі була справжня команда, яка діяла з максимальною віддачею і боролася за всю країну. І вона розуміла, як грати"

Раніше Ф'юрі заявив, що не бачив такого побиття України з часів Кличка.

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