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Шевченка в збірній замінив чемпіон світу. Бійтеся, французи!

Андрій Трофімов
18 серпня, 00:58
Переможець молодіжного чемпіонату світу Олександр Петраков затверджений на посаді в.о. головного тренера національної збірної України

Петраков побореться за дорослий ЧМ

В ніч на середу відбулося те, про що говорили останній тиждень. Головним тренером збірної України став Олександр Петраков.

Виконком УАФ затвердив Петракова на посаді керманича національної збірної. Правда, в якості виконуючого обов'язки. Про це повідомив в соцмережах журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас. Поки інформація не отримала офіційного підтвердження.

Також новина про призначення Петракова підтвердив віце-президент УАФ Василь Орлецький.

"Вітаю Олександра Васильовича Петракова з призначенням на посаду головного тренера національної збірної України. Ребров підтримав таке рішення. Чекаємо, коли він владнає свої відносини з нинішнім клубом" – написав Орлецький в своєму Facebook.

Перше фото Петракова після призначення:

Схоже, новий тренер буде працювати з національною командою до тих пір, поки її не зможе очолити Сергій Ребров. Той поки не може домовитися з керівництвом свого клубу Аль-Айн з ОАЕ про розрив контракту.

Раніше Петраков працював багато років з юнацькими і молодіжними командами. У 2019 під керівництвом Петракова молодіжна збірна України U-20 виграла чемпіонат світу!

Нагадаємо, що 1 серпня збірну України покинув Андрій Шевченко, який вивів нашу команду до чвертьфіналу Євро-2020.

Петраков буде працювати зі збірною замість Шевченка

У Петракова немає багато часу на знайомство з командою. Вже 1 вересня на виїзді українці зіграють проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу 2022 року. А 4 вересня до Києва приїдуть чинні чемпіони світу – збірна Франції.

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