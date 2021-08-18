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Шевченко в сборной заменил чемпион мира. Бойтесь, французы!

Андрей Трофимов
18 августа, 00:58
Победитель молодежного чемпионата мира Александр Петраков утвержден на посту и.о. главного тренера национальной сборной Украины

Петраков - поборется за взрослый ЧМ

В ночь на среду произошло то, о чем говорили последнюю неделю. Главным тренером сборной Украины стал Александр Петраков.

Исполком УАФ утвердил Петракова на посту рулевого национальной сборной. Правда, в качестве исполняющего обязанности. Об этом сообщил в соцсетях журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас. Пока информация не получила официального подтверждения.

Похоже, новый тренер будет работать с национальной командой до тех пор, пока ее не сможет возглавить Сергей Ребров. Тот пока не может договориться с руководством своего клуба Аль-Айн из ОАЭ об разрыве контракта.

Ранее Петраков работал много лет с юношескими и молодежными командами. В 2019 году под руководством Петракова молодежная сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира!

Напомним, что 1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко, который вывел нашу команду в четвертьфинал Евро-2020.

Петраков будет работать со сборной вместо Шевченко

У Петракова нет много времени на знакомство с командой. Уже 1 сентября на выезде украинцы сыграют против Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года. А 4 сентября в Киев приедут действующие чемпионы мира – сборная Франции.

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