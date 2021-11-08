Шевченко насамперед хоче купити у Дженоа земляка своєї дружини

Шевченко бажає бачити в Дженоа Пулішіча / Фото: Getty Images, REUTERS
За повідомленнями ЗМІ, Андрій Шевченко насамперед хоче бачити в команді півзахисника Челсі та збірної США Крістіана Пулішича.
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Якийсь час тому Шева приємно відгукувався про гру американця. Екстренер збірної України зазначав, що Крістіан чудово адаптується до команди та справляється з тиском. Він вважав, що Пулішич грає добре і в майбутньому стане одним із лідерів Челсі.
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Зазначимо, що transfermarkt оцінює 23-річного американця в 50 мільйонів євро. Хоча у 2019 році лондонці заплатили за гравця 64 млн євро і навряд чи розлучаться за меншу суму.
Раніше ми писали, що Андрій Шевченко буде далеко не найбільш високооплачуваною людиною в Дженоа.
Зазначимо, що Пулішич лише нещодавно відновився після серйозної травми, через яку практично не грав цього сезону. На його рахунку лише чотири матчі та один гол.
До речі, якщо трансфер таки відбудеться, Пулішичі стане найдорожчим гравцем Дженоа. Наразі гравців такого калібру там і близько немає. Найдорожчим підопічним Шеви на цей момент є Зіньйо Ванхеусден – 12 млн євро.