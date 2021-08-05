Шева заробив перший мільйон: у кого в українському спорті більше

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко похвалився, що подолав позначку в один мільйон підписників в Instagram. Втім, Шева не перший представник українського спорту, кому підкорилася ця позначка

Андрій Шевченко заробив мільйон підписників в Instagram / Фото: Reuters

Як бачимо, відхід Шевченка з посади наставника збірної України привернув до нього нових підписників. Фанати хочуть першими дізнатися, де ж опиниться знаменитий тренер.

Шева став четвертим українським спортсменом з мільйоном і більше фоловерів.

Лідером в українському спорті є боксер Василь Ломаченко. На його сторінку підписано 1,9 мільйона уболівальників.

Василь Ломаченко повернувся в ринг у червні / Фото: Instagram

Слідом за ним розташовується футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко – 1,4 млн фоловерів.

Лідер збірної України Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Замикає першу трійку ще один боксер Олександр Усик – він має трохи більше мільйона підписників. А ближче до поєдинку проти Ентоні Джошуа ця кількість неодмінно збільшиться.

Олександр Усик отримав бій року / Фото: Instagram

До речі, з тих спортсменів, хто має більше 100 тисяч підписників, найбільший прогрес у Романа Яремчука. Перехід у Бенфіку збільшив кількість його фоловерів з 35 до 108 тисяч!

Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram:

М Спортсмен Вид спорту Підписники, тис 1 Василь Ломаченко бокс 1 969 2 Олександр Зінченко Футбол 1412 3 Олександр Усик бокс 1083 4 Андрій Шевченко Футбол 1000 5 Еліна Світоліна теніс 786 6 Володимир Кличко бокс 618 7 Іван Редкач бокс 574 8 Андрій Лунін Футбол 489 9 Дар'я Білодід дзюдо 473 10 Олексій Торохтій важка атлетика 425 11 Євген Коноплянка Футбол 388 12 Марина Бех легка атлетика 363 13 Андрій Ярмоленко Футбол 340 14 Юлія Левченко легка атлетика 302 15 Аскар Можаров MMA 212 16 Михайло Мудрик Футбол 170 17 Анна Різатдінова худ. гімнастика 160 18 Сергій Мельник Футбол 152 19 Кіра Макогоненко бокс 145 20 Марта Костюк теніс 138 21 Віктор Циганков Футбол 133 22 Руслан Маліновський Футбол 132 23 Віталій Кличко бокс 129 24 Артем Мілевський Футбол 125 25 Святослав Михайлюк баскетбол 123 26 Жан Беленюк боротьба 118 27 Даяна Ястремська теніс 114 28 Олександр Гвоздик бокс 113 29 Анатолій Тимощук Футбол 113 30 Лілія Подкопаєва спорт. гімнастика 113 31 Роман Яремчук Футбол 108 32 Денис Берінчик бокс 103