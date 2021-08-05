Шева заробив перший мільйон: у кого в українському спорті більше

Андрій Шевченко заробив мільйон підписників в Instagram / Фото: Reuters
Як бачимо, відхід Шевченка з посади наставника збірної України привернув до нього нових підписників. Фанати хочуть першими дізнатися, де ж опиниться знаменитий тренер.
Шева став четвертим українським спортсменом з мільйоном і більше фоловерів.
Лідером в українському спорті є боксер Василь Ломаченко. На його сторінку підписано 1,9 мільйона уболівальників.
Василь Ломаченко повернувся в ринг у червні / Фото: Instagram
Слідом за ним розташовується футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко – 1,4 млн фоловерів.
Лідер збірної України Олександр Зінченко / Фото: Reuters
Замикає першу трійку ще один боксер Олександр Усик – він має трохи більше мільйона підписників. А ближче до поєдинку проти Ентоні Джошуа ця кількість неодмінно збільшиться.
Олександр Усик отримав бій року / Фото: Instagram
До речі, з тих спортсменів, хто має більше 100 тисяч підписників, найбільший прогрес у Романа Яремчука. Перехід у Бенфіку збільшив кількість його фоловерів з 35 до 108 тисяч!
Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram:
|М
|Спортсмен
|Вид спорту
|Підписники, тис
|1
|Василь Ломаченко
|бокс
|1 969
|2
|Олександр Зінченко
|Футбол
|1412
|3
|Олександр Усик
|бокс
|1083
|4
|Андрій Шевченко
|Футбол
|1000
|5
|Еліна Світоліна
|теніс
|786
|6
|Володимир Кличко
|бокс
|618
|7
|Іван Редкач
|бокс
|574
|8
|Андрій Лунін
|Футбол
|489
|9
|Дар'я Білодід
|дзюдо
|473
|10
|Олексій Торохтій
|важка атлетика
|425
|11
|Євген Коноплянка
|Футбол
|388
|12
|Марина Бех
|легка атлетика
|363
|13
|Андрій Ярмоленко
|Футбол
|340
|14
|Юлія Левченко
|легка атлетика
|302
|15
|Аскар Можаров
|MMA
|212
|16
|Михайло Мудрик
|Футбол
|170
|17
|Анна Різатдінова
|худ. гімнастика
|160
|18
|Сергій Мельник
|Футбол
|152
|19
|Кіра Макогоненко
|бокс
|145
|20
|Марта Костюк
|теніс
|138
|21
|Віктор Циганков
|Футбол
|133
|22
|Руслан Маліновський
|Футбол
|132
|23
|Віталій Кличко
|бокс
|129
|24
|Артем Мілевський
|Футбол
|125
|25
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|123
|26
|Жан Беленюк
|боротьба
|118
|27
|Даяна Ястремська
|теніс
|114
|28
|Олександр Гвоздик
|бокс
|113
|29
|Анатолій Тимощук
|Футбол
|113
|30
|Лілія Подкопаєва
|спорт. гімнастика
|113
|31
|Роман Яремчук
|Футбол
|108
|32
|Денис Берінчик
|бокс
|103
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