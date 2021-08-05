Шева заработал первый миллион: у кого в украинском спорте больше

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко похвастался, что преодолел отметку в один миллион подписчиков в Instagram. Впрочем, Шева не первый представитель украинского спорта, кому покорилась эта отметка

Андрей Шевченко заработал миллион подписчиков в Instagram / Фото: Reuters

Как видим, уход Шевченко с поста наставника сборной Украины привлек к нему новых подписчиков. Фанаты хотят первыми узнать, где же окажется знаменитый тренер.

Шева стал четвертым украинским спортсменом с миллионом и больше фолловеров.

Лидером в украинском спорте является боксер Василий Ломаченко. На его страницу подписано 1,9 миллиона болельщиков.

Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне / Фото: Instagram

Следом за ним располагается футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко – 1,4 млн фолловеров.

Лидер сборной Украины Александр Зинченко / Фото: Reuters

Замыкает первую тройку еще один боксер Александр Усик – он имеет чуть больше миллиона подписчиков. А ближе к поединку против Энтони Джошуа это количество непременно увеличится.

Александр Усик получил бой года / Фото: Instagram

Кстати, из тех спортсменов, кто имеет больше 100 тысяч подписчиков, наибольший прогресс проделал Роман Яремчук. Переход в Бенфику увеличил количество его фолловеров с 35 до 108 тысяч!

Самые популярные украинские спортсмены в Instagram:

М Спортсмен Вид спорта Подписчики, тыс 1 Василий Ломаченко бокс 1969 2 Александр Зинченко футбол 1412 3 Александр Усик бокс 1083 4 Андрей Шевченко футбол 1000 5 Элина Свитолина теннис 786 6 Владимир Кличко бокс 618 7 Иван Редкач бокс 574 8 Андрей Лунин футбол 489 9 Дарья Белодед дзюдо 473 10 Алексей Торохтий тяжелая атлетика 425 11 Евгений Коноплянка футбол 388 12 Марина Бех легкая атлетика 363 13 Андрей Ярмоленко футбол 340 14 Юлия Левченко легкая атлетика 302 15 Аскар Можаров MMA 212 16 Михаил Мудрик футбол 170 17 Анна Ризатдинова худ. гимнастика 160 18 Сергей Мельник футбол 152 19 Кира Макогоненко бокс 145 20 Марта Костюк теннис 138 21 Виктор Цыганков футбол 133 22 Руслан Малиновский футбол 132 23 Виталий Кличко бокс 129 24 Артем Милевский футбол 125 25 Святослав Михайлюк баскетбол 123 26 Жан Беленюк борьба 118 27 Даяна Ястремская теннис 114 28 Александр Гвоздик бокс 113 29 Анатолий Тимощук футбол 113 30 Лилия Подкопаева спорт. гимнастика 113 31 Роман Яремчук футбол 108 32 Денис Беринчик бокс 103