Шева заработал первый миллион: у кого в украинском спорте больше

Андрей Шевченко заработал миллион подписчиков в Instagram / Фото: Reuters
Как видим, уход Шевченко с поста наставника сборной Украины привлек к нему новых подписчиков. Фанаты хотят первыми узнать, где же окажется знаменитый тренер.
Шева стал четвертым украинским спортсменом с миллионом и больше фолловеров.
Лидером в украинском спорте является боксер Василий Ломаченко. На его страницу подписано 1,9 миллиона болельщиков.
Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне / Фото: Instagram
Следом за ним располагается футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко – 1,4 млн фолловеров.
Лидер сборной Украины Александр Зинченко / Фото: Reuters
Замыкает первую тройку еще один боксер Александр Усик – он имеет чуть больше миллиона подписчиков. А ближе к поединку против Энтони Джошуа это количество непременно увеличится.
Александр Усик получил бой года / Фото: Instagram
Кстати, из тех спортсменов, кто имеет больше 100 тысяч подписчиков, наибольший прогресс проделал Роман Яремчук. Переход в Бенфику увеличил количество его фолловеров с 35 до 108 тысяч!
Самые популярные украинские спортсмены в Instagram:
|М
|Спортсмен
|Вид спорта
|Подписчики, тыс
|1
|Василий Ломаченко
|бокс
|1969
|2
|Александр Зинченко
|футбол
|1412
|3
|Александр Усик
|бокс
|1083
|4
|Андрей Шевченко
|футбол
|1000
|5
|Элина Свитолина
|теннис
|786
|6
|Владимир Кличко
|бокс
|618
|7
|Иван Редкач
|бокс
|574
|8
|Андрей Лунин
|футбол
|489
|9
|Дарья Белодед
|дзюдо
|473
|10
|Алексей Торохтий
|тяжелая атлетика
|425
|11
|Евгений Коноплянка
|футбол
|388
|12
|Марина Бех
|легкая атлетика
|363
|13
|Андрей Ярмоленко
|футбол
|340
|14
|Юлия Левченко
|легкая атлетика
|302
|15
|Аскар Можаров
|MMA
|212
|16
|Михаил Мудрик
|футбол
|170
|17
|Анна Ризатдинова
|худ. гимнастика
|160
|18
|Сергей Мельник
|футбол
|152
|19
|Кира Макогоненко
|бокс
|145
|20
|Марта Костюк
|теннис
|138
|21
|Виктор Цыганков
|футбол
|133
|22
|Руслан Малиновский
|футбол
|132
|23
|Виталий Кличко
|бокс
|129
|24
|Артем Милевский
|футбол
|125
|25
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|123
|26
|Жан Беленюк
|борьба
|118
|27
|Даяна Ястремская
|теннис
|114
|28
|Александр Гвоздик
|бокс
|113
|29
|Анатолий Тимощук
|футбол
|113
|30
|Лилия Подкопаева
|спорт. гимнастика
|113
|31
|Роман Яремчук
|футбол
|108
|32
|Денис Беринчик
|бокс
|103
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