Шева зробив найпафоснішу заяву у своїй кар'єрі

Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: Instagram

Перед Андрієм Шевченком у Дженоа стоїть завдання – зберегти прописку у Серії А.

Це дуже важко, заявив Шева.

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"Якщо ми не вилетимо з Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як перемога в Лізі чемпіонів", – заявив сьогодні український наставник "грифонів", який як футболіст виграв ЛЧ-2003 з Міланом

Нагадаємо, Шевченко прийняв Дженоа на 17-й сходинці – команди з 18-го по 20-й рядки вилетять до другого дивізіону італійського футболу.

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Свій дебютний матч біля керма Дженоа Шевченка проведе у неділю, 21 листопада – вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

При цьому Рома не програє Дженуа вже 14 поєдинків.

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15 років тому під керівництвом Моурінью Шева грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн. євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогба. Як наслідок, трансфер Шевченка до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ.