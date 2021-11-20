20 листопада 19:30
Ліверпуль 4
Арсенал 0
20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 3
Олександрія 1
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
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Шева зробив найпафоснішу заяву у своїй кар'єрі

Олег Люлька
20 листопада, 20:40
Український наставник Дженоа порівняв виконання турнірного завдання своєї команди з виграшем найпрестижнішого єврокубка

Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: Instagram

Перед Андрієм Шевченком у Дженоа стоїть завдання – зберегти прописку у Серії А.

Це дуже важко, заявив Шева.

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"Якщо ми не вилетимо з Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як перемога в Лізі чемпіонів", – заявив сьогодні український наставник "грифонів", який як футболіст виграв ЛЧ-2003 з Міланом

Нагадаємо, Шевченко прийняв Дженоа на 17-й сходинці – команди з 18-го по 20-й рядки вилетять до другого дивізіону італійського футболу.

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Свій дебютний матч біля керма Дженоа Шевченка проведе у неділю, 21 листопада – вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

При цьому Рома не програє Дженуа вже 14 поєдинків.

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15 років тому під керівництвом Моурінью Шева грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн. євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогба. Як наслідок, трансфер Шевченка до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ.

Андрій Шевченко / Фото: Twitter