Шева сделал самое пафосное заявление в своей карьере

Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: Instagram

Перед Андреем Шевченко в Дженоа стоит задача – сохранить прописку в Серии А.

Это невероятно трудно, заявил Шева.

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"Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов", – заявил сегодня украинский наставник "грифонов", в качестве футболиста выигравший ЛЧ-2003 с Миланом

Напомним, Шевченко принял Дженоа на 17-м месте – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетят во второй дивизион итальянского футбол.

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Свой дебютный матч у руля Дженоа Шевченко проведет в воскресенье, 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

При этом Рома не проигрывает Дженоа уже 14 поединков.

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15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер Шевченко в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.