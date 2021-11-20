20 ноября 19:30
Ливерпуль 4
Арсенал 0
20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер 2
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 3
Александрия 1
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
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Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
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Зенит --
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Интер --
Шахтер --
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Шева сделал самое пафосное заявление в своей карьере

Олег Люлька
20 ноября, 20:40
Украинский наставник Дженоа сравнил выполнение турнирного задания своей команды с выигрышем самого престижного еврокубка

Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: Instagram

Перед Андреем Шевченко в Дженоа стоит задача – сохранить прописку в Серии А.

Это невероятно трудно, заявил Шева.

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"Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов", – заявил сегодня украинский наставник "грифонов", в качестве футболиста выигравший ЛЧ-2003 с Миланом

Напомним, Шевченко принял Дженоа на 17-м месте – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетят во второй дивизион итальянского футбол.

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Свой дебютный матч у руля Дженоа Шевченко проведет в воскресенье, 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

При этом Рома не проигрывает Дженоа уже 14 поединков.

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15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер Шевченко в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.

Андрей Шевченко / Фото: Twitter