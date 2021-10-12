12 жовтня 38’
Україна 1
Боснія і Герцеговина 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Шахтар влаштує Oktoberfest на матчі із Зорею

Андрій Трофімов
12 жовтня, 21:55
Донецький клуб приготував для вболівальників багато сюрпризів перед матчем чемпіонату України з Зорею

Шахтар запрошує всіх на Олімпійський

У п'ятницю, 15 жовтня, донецький Шахтар у поєдинку 11-го туру Прем'єр-ліги прийме у Києві луганську Зорю.

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Матч розпочнеться о 17:00, а вхід на стадіон буде відкритий вже о 15:00.

Перед початком гри на вболівальників чекає тематичний фан-фестиваль у стилі Oktoberfest. Шахтар і титульний партнер клубу підготували спеціальну розважальну програму:

  • зона фуд-корти з тематичним меню гриль
  • баварські традиції, конкурси та розваги
  • чемпіонат з поїдання баварських сосисок
  • запальна концертна програма
  • тематична фотозона
  • зона атракціонів і футбольний майданчик в "Сімейному клубі"

Також перед початком матчу в чаші стадіону гімн виконає переможець першого сезону шоу Х-фактор і вболівальник Шахтаря Олексій Кузнєцов.

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