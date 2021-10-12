Шахтар влаштує Oktoberfest на матчі із Зорею

Шахтар запрошує всіх на Олімпійський

У п'ятницю, 15 жовтня, донецький Шахтар у поєдинку 11-го туру Прем'єр-ліги прийме у Києві луганську Зорю.

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Матч розпочнеться о 17:00, а вхід на стадіон буде відкритий вже о 15:00.

Перед початком гри на вболівальників чекає тематичний фан-фестиваль у стилі Oktoberfest. Шахтар і титульний партнер клубу підготували спеціальну розважальну програму:

зона фуд-корти з тематичним меню гриль

баварські традиції, конкурси та розваги

чемпіонат з поїдання баварських сосисок

запальна концертна програма

тематична фотозона

зона атракціонів і футбольний майданчик в "Сімейному клубі"

Також перед початком матчу в чаші стадіону гімн виконає переможець першого сезону шоу Х-фактор і вболівальник Шахтаря Олексій Кузнєцов.

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