Шахтер устроит Oktoberfest на матче с Зарей

Шахтер приглашает всех на Олимпийский

В пятницу, 15 октября, донецкий Шахтер в поединке 11-го тура Премьер-лиги примет в Киеве луганскую Зарю.

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Матч начнется в 17:00, а вход на стадион будет открыт уже в 15:00.

Перед началом игры болельщиков ждет тематический фан-фестиваль в стиле Oktoberfest. Шахтер и титульный партнер клуба подготовили специальную развлекательную программу:

зона фуд-корта с тематическим меню гриль

баварские традиции, конкурсы и развлечения

чемпионат по поеданию баварских сосисок

зажигательная концертная программа

тематическая фотозона

зона аттракционов и футбольная площадка в "Семейном клубе"

Также перед началом матча в чаше стадиона гимн исполнит победитель первого сезона шоу Х-фактор и болельщик Шахтера Алексей Кузнецов.

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