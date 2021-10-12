12 октября 38’
Украина 1
Босния и Герцеговина 0
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Шахтер устроит Oktoberfest на матче с Зарей

Андрей Трофимов
12 октября, 21:55
Донецкий клуб приготовил для болельщиков много сюрпризов перед матчем чемпионата Украины с Зарей

Шахтер приглашает всех на Олимпийский

В пятницу, 15 октября, донецкий Шахтер в поединке 11-го тура Премьер-лиги примет в Киеве луганскую Зарю.

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Матч начнется в 17:00, а вход на стадион будет открыт уже в 15:00.

Перед началом игры болельщиков ждет тематический фан-фестиваль в стиле Oktoberfest. Шахтер и титульный партнер клуба подготовили специальную развлекательную программу:

  • зона фуд-корта с тематическим меню гриль
  • баварские традиции, конкурсы и развлечения
  • чемпионат по поеданию баварских сосисок
  • зажигательная концертная программа
  • тематическая фотозона
  • зона аттракционов и футбольная площадка в "Семейном клубе"

Также перед началом матча в чаше стадиона гимн исполнит победитель первого сезона шоу Х-фактор и болельщик Шахтера Алексей Кузнецов.

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