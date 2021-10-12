Шахтер устроит Oktoberfest на матче с Зарей

Шахтер приглашает всех на Олимпийский
В пятницу, 15 октября, донецкий Шахтер в поединке 11-го тура Премьер-лиги примет в Киеве луганскую Зарю.
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Матч начнется в 17:00, а вход на стадион будет открыт уже в 15:00.
Перед началом игры болельщиков ждет тематический фан-фестиваль в стиле Oktoberfest. Шахтер и титульный партнер клуба подготовили специальную развлекательную программу:
- зона фуд-корта с тематическим меню гриль
- баварские традиции, конкурсы и развлечения
- чемпионат по поеданию баварских сосисок
- зажигательная концертная программа
- тематическая фотозона
- зона аттракционов и футбольная площадка в "Семейном клубе"
Также перед началом матча в чаше стадиона гимн исполнит победитель первого сезона шоу Х-фактор и болельщик Шахтера Алексей Кузнецов.
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