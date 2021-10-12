Игрок Шахтера Маркос Антонио раздаст автографы на "Олимпийском"

Болельщики могут получить автограф полузащитника донецкого клуба и увидеть Суперкубок Украины

Маркос Антонио

В среду, 13 октября, в FC Shakhtar Store на НСК "Олимпийский" состоится автограф-сессия с футболистом Шахтера Маркосом Антонио.

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Болельщики встретятся с полузащитником "оранжево-черных" Маркосом Антонио. Смогут получить его автограф на памятных фото и увидеть Суперкубок Украины, который команда завоевала в сентябре.

Мероприятие состоится в 19:00.

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Шахтер напоминает, что каждый может получить мгновенную скидку в клубном магазине, установив приложение FC Shakhtar (Google Play и App Store).

Владельцы абонементов и подписчики Shakhtar Club могут пользоваться специальной скидкой.