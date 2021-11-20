Шахтар – Рух: де і у скільки дивитись матч УПЛ

У "гірників" не має бути проблем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар та Рух зіграють свій останній матч першого кола української Прем'єр-ліги. Команди зустрінуться у столиці на НСК "Олімпійський".

Коли початок

Матч Шахтар (Донецьк) – Рух (Львів) розпочнеться о 17:00.

Реклама

Де дивитись

Мультимедійна онлайн-трансляція матчу Шахтар – Рух йде на нашому сайті.

У прямому ефірі поєдинок УПЛ можна переглянути на телеканалі "Футбол 2".

Крім того, зустріч транслюється на платформі Oll.tv .

Реклама

Турнірна таблиця

Донецький клуб вийде на перше місце, якщо виграє з різницею щонайменше у три м'ячі. Львів'янам потрібно набирати очки, щоб якнайдалі відійти від зони вильоту.

Реклама

Букмекери

Підопічні Роберто Де Дзербі легко виграють матч. Так вважають аналітики букмекерських контор. Імовірність перемоги "гірників" – 83%!

Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.11, на перемогу Руху – 28.00, на нічию – 8.70.