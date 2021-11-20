20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Шахтар – Рух: де і у скільки дивитись матч УПЛ

Любомир Луканюк
20 листопада, 14:23
Список трансляцій поєдинку 15-го туру чемпіонату України з футболу, який відбудеться у суботу в Києві

У "гірників" не має бути проблем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар та Рух зіграють свій останній матч першого кола української Прем'єр-ліги. Команди зустрінуться у столиці на НСК "Олімпійський".

Коли початок

Матч Шахтар (Донецьк) – Рух (Львів) розпочнеться о 17:00.

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Де дивитись

Мультимедійна онлайн-трансляція матчу Шахтар – Рух йде на нашому сайті.

У прямому ефірі поєдинок УПЛ можна переглянути на телеканалі "Футбол 2".

Крім того, зустріч транслюється на платформі Oll.tv .

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Турнірна таблиця

Донецький клуб вийде на перше місце, якщо виграє з різницею щонайменше у три м'ячі. Львів'янам потрібно набирати очки, щоб якнайдалі відійти від зони вильоту.

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Букмекери

Підопічні Роберто Де Дзербі легко виграють матч. Так вважають аналітики букмекерських контор. Імовірність перемоги "гірників" – 83%!

Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.11, на перемогу Руху – 28.00, на нічию – 8.70.