20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
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Шахтер – Рух: где и во сколько смотреть матч УПЛ

Любомир Луканюк
20 ноября, 14:23
Список трансляций поединка 15-го тура чемпионата Украины по футболу, который пройдет в субботу в Киеве

У "горняков" не должно быть проблем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер и Рух сыграют свой последний матч первого круга украинской Премьер-лиги. Команды встретятся в столице на НСК "Олимпийский".

Когда начало

Матч Шахтер (Донецк) – Рух (Львов) начнется в 17:00.

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Где смотреть

Мультимедийная онлайн-трансляция матча Шахтер – Рух идет на нашем сайте.

В прямом эфире поединок УПЛ можно посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Кроме того, встреча транслируется на платформе Oll.tv.

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Турнирная таблица

Донецкий клуб выйдет на первое место, если выиграет с разницей в минимум три мяча. Львовянам нужно набирать очки, чтобы как можно дальше уйти от зоны вылета.

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Букмекеры

Подопечные Роберто Де Дзерби легко выиграют сегодняшний матч. Так считают аналитики букмекерских контор. Вероятность победы "горняков" – 83%!

Коэффициент на победу Шахтера – 1.11, на победу Руха – 28.00, на ничью – 8.70.