Шахтер – Рух: где и во сколько смотреть матч УПЛ

У "горняков" не должно быть проблем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер и Рух сыграют свой последний матч первого круга украинской Премьер-лиги. Команды встретятся в столице на НСК "Олимпийский".

Когда начало

Матч Шахтер (Донецк) – Рух (Львов) начнется в 17:00.

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Где смотреть

Мультимедийная онлайн-трансляция матча Шахтер – Рух идет на нашем сайте.

В прямом эфире поединок УПЛ можно посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Кроме того, встреча транслируется на платформе Oll.tv.

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Турнирная таблица

Донецкий клуб выйдет на первое место, если выиграет с разницей в минимум три мяча. Львовянам нужно набирать очки, чтобы как можно дальше уйти от зоны вылета.

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Букмекеры

Подопечные Роберто Де Дзерби легко выиграют сегодняшний матч. Так считают аналитики букмекерских контор. Вероятность победы "горняков" – 83%!

Коэффициент на победу Шахтера – 1.11, на победу Руха – 28.00, на ничью – 8.70.