19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Шахтар – Реал: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Олег Люлька
19 жовтня, 12:53
Поєдинок третього туру ЛЧ на НСК "Олімпійський" в Києві між командами Роберто Де Дзербі і Карло Анчелотті розпочнеться о 22:00 – список ресурсів, які транслюють гру

Шахтар vs Реал / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У вівторок, 19 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться матч третього туру Ліги чемпіонів – Шахтар приймає Реал. Початок – о 22:00. Онлайн Шахтар – Реал доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • SportsMax
  • DStv Now
  • HBO Max
  • Ziggo Sport Docu
  • IPLA
  • Movistar +

Шахтар vs Реал / Фото: Getty Images, Reuters

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Реал. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.67, на перемогу Шахтаря – 5.30, на нічию – 4.05. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

  • виграш Шахтаря – 18%
  • нічия – 24%
  • виграш Реала – 58%
  • найбільш ймовірний рахунок – 0:2

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Проте не варто забувати, що в торішньому розіграші Ліги чемпіонів Шахтар сенсаційно виграв у Реала обидва матчі – 3:2 у Мадриді і 2:0 у Києві.

СИТУАЦІЯ В ГРУПІ

Нагадаємо, на старті групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар несподівано програв у гостях молдавському Шерифу 0:2, після чого зіграв у Києві 0:0 з Інтером. Правда, та нічия дісталася "гірникам" ціною травми найкращого бомбардира команди Лассіни Траоре.

Реал же після виїзної перемоги над Інтером (1:0) сенсаційно програв удома Шерифу (1:2).

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Отже, не Реал, не Інтер і не Шахтар після двох турів очолює турнірну таблицю в групі D, а неймовірний Шериф Юрія Вернидуба.

ПОРІВНЯННЯ КОМАНД

Згідно з оцінками Transfermarkt, сумарна вартість складів Шахтаря і Реала становить 940 млн євро. При цьому один гравець Реала, в середньому, майже в п'ять разів (28 млн євро) дорожчий за одного футболіста Шахтаря (6,34 млн євро).

Нагадаємо, перед грою з Реалом Шахтар розгромив в УПЛ Зорю 6:1.

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