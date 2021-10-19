19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер – Реал: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олег Люлька
19 октября, 12:53
Поединок третьего тура ЛЧ на НСК "Олимпийский" в Киеве между командами Роберто Де Дзерби и Карло Анчелотти начнется в 22:00 – список ресурсов, транслирующих игру

Шахтер vs Реал / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник, 19 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч третьего тура Лиги чемпионов – Шахтер принимает Реал. Начало – в 22:00. Онлайн Шахтер – Реал доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • SportsMax
  • DStv Now
  • HBO Max
  • Ziggo Sport Docu
  • IPLA
  • Movistar+

Шахтер vs Реал / Фото: Getty Images, Reuters

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Реал. На его победу установлен коэффициент 1.67, на победу Шахтера – 5.30, на ничью – 4.05. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Шахтера – 18%
  • ничья – 24%
  • выигрыш Реала – 58%
  • наиболее вероятный счет – 0:2

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Тем не менее не стоит забывать, что в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов Шахтер сенсационно выиграл у Реала оба матча – 3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве.

СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

Напомним, на старте группового раунда Лиги чемпионов Шахтер неожиданно проиграл в гостях молдавскому Шерифу 0:2, после чего сыграл в Киеве 0:0 с Интером. Правда, та ничья досталась "горнякам" ценой травмы лучшего бомбардира команды Лассины Траоре.

Реал же после выездной победы над Интером (1:0) сенсационно проиграл дома Шерифу (1:2).

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Таким образом не Реал, не Интер и не Шахтер после двух туров возглавляет турнирную таблицу в группе D, а невероятный Шериф Юрия Вернидуба.

СРАВНЕНИЕ КОМАНД

Согласно оценкам Transfermarkt, суммарная стоимость составов Шахтера и Реала составляет 940 млн евро. При этом один игрок Реала, в среднем, почти в пять раз (28 млн евро) дороже одного футболиста Шахтера (6,34 млн евро).

Напомним, перед игрой с Реалом Шахтер разгромил в УПЛ Зарю 6:1.

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