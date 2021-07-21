Шахтар зробив щеплення від коронавірусу, а Пятов назвав свої особливі причини

21 липня відбувся перший етап вакцинації Шахтаря від COVID-19, капітан "гірників" зазначив, що потрібно довіритися і робити щеплення, щоб наші рідні і близькі були здорові

Микола Матвієнко пройшов вакцинацію / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Футболісти і персонал донецької команди отримали перші щеплення від коронавірусу за кілька днів до старту нового чемпіонату України. У суботу, 24 липня, донецький Шахтар прийме вдома Інгулець. Раніше Шахтар зробив подарунок власникам абонементів.

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"Ви бачите, що відбувається в світі, і, напевно, вакцинація – це зараз єдина допомога в боротьбі з пандемією. Сталося кілька випадків, які переконали мене в тому, що за рахунок вакцинації стає менше смертей через коронавірус", – цитує сайт Шахтаря капітана команди Андрія Пятова.

"Світ прогресує. Ми повинні довіритися і робити щеплення, якщо хочемо, щоб наші рідні і близькі були здорові. У ході сезону фактично кожні три-чотири дні здаємо тести – від нас цього вимагають федерація, УЄФА, оскільки ми – спортсмени, які беруть участь в іграх і різних заходах".

Раніше Шахтар не включив Жуніора Мораеса до заявки на новий сезон.