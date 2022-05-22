22 травня 18:00 Про матч
Ліверпуль 3
Вулверхемптон 1
22 травня 18:00 Про матч
Манчестер Сіті 3
Астон Вілла 2
22 травня 18:00
Арсенал 5
Евертон 1
22 травня 19:00 Про матч
Сассуоло 0
Мілан 3
22 травня 19:00 Про матч
Інтер 3
Сампдорія 0
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Шахтар пишемо, Динамо в умі. Стали відомі всі учасники Ліги чемпіонів 2022-2023

Анатолій Дерека
22 травня, 23:41
26 команд напряму потрапили до групової стадії головного єврокубку, тоді як ще півсотні клуб розпочнуть свій шлях через кваліфікацію

Ліга чемпіонів – найпрестижніший клубний турнір Європи

Сьогодні у більшості футбольних ліг Європи визначилися чемпіони та команди, які представлять країни у єврокубках. Наприклад, сьогодні золоті медалі завоювали Манчестер Сіті та Мілан.

Тим часом стали відомі всі клуби, які безпосередньо потраплять до Ліги чемпіонів 2022/2023. Їх буде 26 і серед них знайшлося місце для Шахтаря.

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Донеччани стали лише формальним чемпіоном УПЛ у сезоні, який так і не завершився через війну проти Росії. До речі, самі російські клуби відсторонені від єврокубків на найближчий сезон.

Прямі путівки до групи ЛЧ отримали такі команди:

  • Манчестер Сіті
  • Ліверпуль
  • Челсі
  • Тоттенхем
  • Реал
  • Барселона
  • Атлетіко
  • Севілья
  • Інтер
  • Мілан
  • Наполі
  • Ювентус
  • Баварія
  • Боруссія Д
  • Баєр
  • Лейпциг
  • Айнтрахт
  • ПСЖ
  • Марсель
  • Порту
  • Спортинг
  • Аякс
  • Брюгге
  • Зальцбург
  • Селтік
  • Шахтар

Ще 50 команд через кваліфікацію розіграють між собою шість путівок у групу. Поділений відбір буде на "шлях чемпіонів" та "шлях представників ліг". Саме у другому зіграє київське Динамо.

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Команда Мірчі Луческу стартує з 2 кваліфікаційного раунду. Там суперником киян може стати або Фенербахче, або АЕК з Ларнаки. У разі проходу далі Динамо чекає або одна з вищезгаданих команд, яка пройде другий раунд, або ж Монако, Штурм або Уніон Сен-Жиллуаз.

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Перемога у цьому раунді виведе киян до раунду плей-офф, де й вирішиться доля путівки до групи ЛЧ. Список команд та стадій кваліфікації, з яких вони стартують, виглядає так:

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РАУНД ШЛЯХ ЧЕМПІОНІВ ШЛЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЛІГ
Плей-офф Трабзонспор
Копенгаген		-
3 квал Аполлон
Црвена Зірка		Монако
Бенфіка
ПСВ
Уніон Сен-Жиллуаз
Штурм
Рейнджерс
2 квал Вікторія Плзень
Динамо Загреб
Цюрих
Олімпіакос
Маккабі Хайфа		Динамо Київ
Фенербахче
Мідтьюлланд
АЕК Ларнака
1 квал (ШЧ) Буде-Глімт
Мальме
Лудогорець
Клуж
Карабах
Тобол
Ференцварош
Шахтар Солігорськ
Лех
Марібор
Слован Братислава
Жальгіріс
Дюделанж
Зрінський
Шемрок Роверс
Шкупі
Пюнік/Арарат-Вірменія
РФШ
Тирана
Лінфінд
Динамо Батумі
ХІК
Шериф
Хіберніанс
Клаксвік
Баллкані
Лінкольн Ред
Сутьєска
ТНС		-
Попередній (ШЧ) Вікінгур
Левадія
Інтер Ескальдес
Пенна Росса/Тре Пенне		-

Фінал турніру відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Ататюрк" 10 червня 2023 року. Дати матчів наступні:

РАУНД ДАТИ
Попередній раунд 21 червня
24 червня
1 квал раунд 5-6 липня
12-13 липня
2 квал раунд 19-20 липня
26-27 липня
3 квал раунд 2-3 серпня
9 серпня
Плей-офф раунд 16-17 серпня
23-24 серпня
Групова стадія, 1 тур 6-7 вересня
Групова стадія, 2 тур 13-14 вересня
Групова стадія, 3 тур 4-5 жовтня
Групова стадія, 4 тур 11-12 жовтня
Групова стадія, 5 тур 25-26 жовтня
Групова стадія, 6 тур 1-2 листопада
1/8 фіналу 14-15 лютого
21-22 лютого
7-8 березня
14-15 березня
1/4 фіналу 11-12 квітня
18-19 квітня
1/2 фіналу 9-10 травня
16-17 травня
ФІНАЛ10 червня