Шахтер пишем, Динамо в уме. Стали известны все участники Лиги чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов - самый престижный клубный турнир Европы
Сегодня в большинстве футбольных лиг Европы определились чемпионы и команды, которые представят страны в еврокубках. К примеру, сегодня золотые медали завоевали Манчестер Сити и Милан.
Тем временем, стали известны все клубы, которые напрямую попадут в Лигу чемпионов 2022/2023. Их будет 26 и среди них нашлось место Шахтеру.
Дончане стали лишь формальным чемпионом УПЛ в сезоне, который так и не завершился из-за войны против России. К слову, сами российские клубы отстранены от еврокубков на ближайший сезон.
Прямые путевки в группу ЛЧ получили следующие команды:
- Манчестер Сити
- Ливерпуль
- Челси
- Тоттенхэм
- Реал
- Барселона
- Атлетико
- Севилья
- Интер
- Милан
- Наполи
- Ювентус
- Бавария
- Боруссия Д
- Байер
- Лейпциг
- Айнтрахт
- ПСЖ
- Марсель
- Порту
- Спортинг
- Аякс
- Брюгге
- Зальцбург
- Селтик
- Шахтер
Еще 50 команд через квалификацию разыграют между собой 6 путевок в группу. Разделен отбор будет на "чемпионский путь" и "путь представителей лиг". Именно во втором сыграет киевское Динамо.
Команда Мирчи Луческу стартует со 2 квалификационного раунда. Там соперником киевлян может стать либо Фенербахче, либо АЕК из Ларнаки. В случае прохода дальше Динамо ждет либо одна из выше названных команд, которая пройдет второй раунд, либо же Монако, Штурм или Унион Сен-Жиллуаз.
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Победа в этом раунде выведет киевлян в раунд плей-офф, где и решится судьба путевки в группу ЛЧ. Список команд и стадий квалификации, с которых они стартуют, выглядит так:
|РАУНД
|ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ
|ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ
|Плей-офф
|Трабзонспор
Копенгаген
|-
|3 квал
|Аполлон
Црвена Звезда
|Монако
Бенфика
ПСВ
Унион Сен-Жиллуаз
Штурм
Рейнджерс
|2 квал
|Виктория Плзень
Динамо Загреб
Цюрих
Олимпиакос
Маккаби Хайфа
|Динамо Киев
Фенербахче
Мидтьюлланд
АЕК Ларнака
|1 квал (ПЧ)
|Буде-Глимт
Мальме
Лудогорец
Клуж
Карабах
Тобол
Ференцварош
Шахтер Солигорск
Лех
Марибор
Слован Братислава
Жальгирис
Дюделанж
Зриньски
Шемрок Роверс
Шкупи
Пюник/Арарат-Армения
РФШ
Тирана
Линфинд
Динамо Батуми
ХИК
Шериф
Хибернианс
Клаксвик
Баллкани
Линкольн Ред
Сутьеска
ТНС
|-
|Предварительный (ПЧ)
|Викингур
Левадия
Интер Эскальдес
Пенна Росса/Тре Пенне
|-
Финал турнира пройдет в Стамбуле на стадионе "Ататюрк" 10 июня 2023 года. Даты матчей следующие:
|РАУНД
|ДАТЫ
|Предварительный раунд
|21 июня
24 июня
|1 квал раунд
|5-6 июля
12-13 июля
|2 квал раунд
|19-20 июля
26-27 июля
|3 квал раунд
|2-3 августа
9 августа
|Плей-офф раунд
|16-17 августа
23-24 августа
|Групповая стадия, 1 тур
|6-7 сентября
|Групповая стадия, 2 тур
|13-14 сентября
|Групповая стадия, 3 тур
|4-5 октября
|Групповая стадия, 4 тур
|11-12 октября
|Групповая стадия, 5 тур
|25-26 октября
|Групповая стадия, 6 тур
|1-2 ноября
|1/8 финала
|14-15 февраля
21-22 февраля
7-8 марта
14-15 марта
|1/4 финала
|11-12 апреля
18-19 апреля
|1/2 финала
|9-10 мая
16-17 мая
|ФИНАЛ
|10 июня