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Шахтар обіграв Дніпро в центральному матчі туру УПЛ: відео голів та огляд матчу

Олег Люлька
11 вересня, 21:22
Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників" – дивіться, як вони здобули важливу для себе перемогу

Фернандо святкує свій гол / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Перемогу Шахтарю над Дніпром-1 з рахунком 2:0 в центральному матчі сьомого туру Прем'єр-ліги принесли голи Фернандо і Траоре.

ОГЛЯД МАТЧУ

Бразилець Фернандо відкрив рахунок на 15-й хвилині, завершивши відмінним ударом під дальню штангу свій дриблінг.

А на 87-й хвилині Лассіна Траоре закріпив перемогу Шахтаря – 2:0. Новачок донеччан зі збірної Буркіна-Фасо продовжує справно забивати.

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Шахтар – Дніпро-1 – 2:0
Голи: Фернандо, 15, Траоре, 87
Шахтар: Пятов – Конопля, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі (Корнієнко, 62) – Степаненко (Маркос Антоніо, 80), Майкон – Тете (Соломон, 62), Алан Патрік, Педріньо (Марлос, 85) – Фернандо (Траоре, 62)
Дніпро-1: Кожокару – Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логінов, Дубінчак – Джурасек, Ді Франко, Когут, Гуцуляк – Довбик
Попередження: Майкон – Сваток, Ді Франко

Завдяки цій перемозі Шахтар піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ. У "гірників" 16 очок, на три пункти їх випереджає Динамо, яке раніше з тим же рахунком 2:0 обіграло в Харкові Металіст 1925.

15 вересня Шахтар зіграє перший матч групового раунду Ліги чемпіонів – на виїзді проти молдавського Шерифа, очолюваного Юрієм Вернидубом.

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