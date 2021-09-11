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Динамо --
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Верес --
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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
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Шахтер обыграл Днепр в центральном матче тура УПЛ: видео голов и обзор матча

Олег Люлька
11 сентября, 21:22
Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0 в пользу "горняков" – смотрите, как они добыли важную для себя победу

Фернандо празднует свой гол / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Победу Шахтеру над Днепром-1 со счетом 2:0 в центральном матче седьмого тура Премьер-лиги принесли голы Фернандо и Траоре.

Бразилец Фернандо открыл счет на 15-й минуте, завершив отличным ударом под дальнюю штангу свой дриблинг.

А на 87-й минуте Лассина Траоре закрепил победу Шахтера – 2:0. Новичок дончан из сборной Буркина-Фасо продолжает исправно забивать.

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Благодаря этой победе Шахтер поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ. У "горняков" 16 очков, на три пункта их опережает Динамо, ранее с тем же счетом 2:0 обыгравшее в Харькове Металлист 1925.

15 сентября Шахтер сыграет первый матч группового раунда Лиги чемпионов – на выезде против молдавского Шерифа, возглавляемого Юрием Вернидубом.

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