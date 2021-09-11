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Ворскла --
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15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
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Мариуполь --
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За десять минут! Динамо обыграло Металлист 1925

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
11 сентября, 19:00
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Киевляне укрепили лидерство в чемпионате Украины, одолев на выезде харьковчан 2:0, и теперь в хорошем настроении выйдут на стартовый поединок ЛЧ против Бенфики
Цыганков приложился к победе Динамо над Металлистом-1925
Цыганков приложился к победе Динамо над Металлистом-1925 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Несмотря на отсутствие в составе травмированного лидера команды Виталия Буяльского, в седьмом туре УПЛ Динамо уверенно разобралось с Металлистом 1925. Киевляне выиграли в гостях со счетом 2:0, забив два мяча с интервалом в 10 минут.

На 46-й минуте классным ударом с левой отличился Цыганков, которому грудью скинул мяч Шкурин.

ВИДЕО ГОЛА ЦЫГАНКОВА

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А на 56-й минуте после просмотра VAR судья засчитал второй гол Динамо в этом матче, автором которого стал вышедший на замену Гармаш.

ВИДЕО ГОЛА ГАРМАША

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У Динамо стало 19 очков после 7 туров. Шахтер, имеющий 13 пунктов, в центральном матче украинского уикенда сегодня играет с Днепром-1.

Читайте также: Шахтер – Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

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Динамо Динамо Дин
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4
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Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: В В П В В
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Десна Десна Дес
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4
0
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9
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12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В В
6
Заря Заря Зар
7
3
2
2
13
9
4
11
Забитые 13
Пропущеные 9
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
Ворскла Ворскла Вор
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые 11
Пропущеные 5
Разница 6
Результаты последних матчей: П В Н В В
8
Рух Рух Рух
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н В
9
Верес Верес Вер
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
Ингулец Ингулец Инг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В Н П
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Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
7
2
0
5
6
12
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6
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П В
12
Минай Минай Мин
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н П В
13
Колос Колос Кол
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые 2
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Черноморец Черноморец Чер
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1
1
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Пропущеные 16
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Львов Львов Льв
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые 4
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6
0
1
5
8
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-7
1
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Уже 14 сентября в стартовом матче группового раунда ЛЧ на НСК "Олимпийский" Динамо сыграет с Бенфикой Романа Яремчука.

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О
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Динамо
7
22:2
19
2
Александрия
7
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14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
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8:15
1
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