За десять минут! Динамо обыграло Металлист 1925

Киевляне укрепили лидерство в чемпионате Украины, одолев на выезде харьковчан 2:0, и теперь в хорошем настроении выйдут на стартовый поединок ЛЧ против Бенфики

Цыганков приложился к победе Динамо над Металлистом-1925 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Несмотря на отсутствие в составе травмированного лидера команды Виталия Буяльского, в седьмом туре УПЛ Динамо уверенно разобралось с Металлистом 1925. Киевляне выиграли в гостях со счетом 2:0, забив два мяча с интервалом в 10 минут.

На 46-й минуте классным ударом с левой отличился Цыганков, которому грудью скинул мяч Шкурин.

ВИДЕО ГОЛА ЦЫГАНКОВА

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А на 56-й минуте после просмотра VAR судья засчитал второй гол Динамо в этом матче, автором которого стал вышедший на замену Гармаш.

ВИДЕО ГОЛА ГАРМАША

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У Динамо стало 19 очков после 7 туров. Шахтер, имеющий 13 пунктов, в центральном матче украинского уикенда сегодня играет с Днепром-1.

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Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 7 6 1 0 22 2 20 19 Забитые 22 Пропущеные 2 Разница 20 Результаты последних матчей: В В В Н В Результаты последних матчей: В В В Н В 2 Александрия Але 7 4 2 1 8 5 3 14 Забитые 8 Пропущеные 5 Разница 3 Результаты последних матчей: В Н В Н В Результаты последних матчей: В Н В Н В 3 Шахтер Шах 6 4 1 1 12 4 8 13 Забитые 12 Пропущеные 4 Разница 8 Результаты последних матчей: Н В В П В Результаты последних матчей: Н В В П В 4 Днепр-1 Дне 6 4 1 1 12 6 6 13 Забитые 12 Пропущеные 6 Разница 6 Результаты последних матчей: В В П В В Результаты последних матчей: В В П В В 5 Десна Дес 6 4 0 2 9 10 -1 12 Забитые 9 Пропущеные 10 Разница -1 Результаты последних матчей: П П В В В Результаты последних матчей: П П В В В 6 Заря Зар 7 3 2 2 13 9 4 11 Забитые 13 Пропущеные 9 Разница 4 Результаты последних матчей: Н В В Н П Результаты последних матчей: Н В В Н П 7 Ворскла Вор 6 3 2 1 11 5 6 11 Забитые 11 Пропущеные 5 Разница 6 Результаты последних матчей: П В Н В В Результаты последних матчей: П В Н В В 8 Рух Рух 7 2 2 3 6 9 -3 8 Забитые 6 Пропущеные 9 Разница -3 Результаты последних матчей: Н В П Н В Результаты последних матчей: Н В П Н В 9 Верес Вер 6 2 2 2 7 7 0 8 Забитые 7 Пропущеные 7 Разница 0 Результаты последних матчей: В В Н П П Результаты последних матчей: В В Н П П 10 Ингулец Инг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: П В В Н П Результаты последних матчей: П В В Н П 11 Металлист 1925 Мет 7 2 0 5 6 12 -6 6 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: П П П П В Результаты последних матчей: П П П П В 12 Минай Мин 5 1 2 2 3 5 -2 5 Забитые 3 Пропущеные 5 Разница -2 Результаты последних матчей: Н П Н П В Результаты последних матчей: Н П Н П В 13 Колос Кол 5 1 2 2 2 9 -7 5 Забитые 2 Пропущеные 9 Разница -7 Результаты последних матчей: П П Н В Н Результаты последних матчей: П П Н В Н 14 Черноморец Чер 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забитые 7 Пропущеные 16 Разница -9 Результаты последних матчей: Н П В П П Результаты последних матчей: Н П В П П 15 Львов Льв 6 0 2 4 4 12 -8 2 Забитые 4 Пропущеные 12 Разница -8 Результаты последних матчей: П П Н П П Результаты последних матчей: П П Н П П 16 Мариуполь Мар 6 0 1 5 8 15 -7 1 Забитые 8 Пропущеные 15 Разница -7 Результаты последних матчей: П П П П П Результаты последних матчей: П П П П П

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Уже 14 сентября в стартовом матче группового раунда ЛЧ на НСК "Олимпийский" Динамо сыграет с Бенфикой Романа Яремчука.