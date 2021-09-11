За десять минут! Динамо обыграло Металлист 1925

Киевляне укрепили лидерство в чемпионате Украины, одолев на выезде харьковчан 2:0, и теперь в хорошем настроении выйдут на стартовый поединок ЛЧ против Бенфики
Цыганков приложился к победе Динамо над Металлистом-1925 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Несмотря на отсутствие в составе травмированного лидера команды Виталия Буяльского, в седьмом туре УПЛ Динамо уверенно разобралось с Металлистом 1925. Киевляне выиграли в гостях со счетом 2:0, забив два мяча с интервалом в 10 минут.
На 46-й минуте классным ударом с левой отличился Цыганков, которому грудью скинул мяч Шкурин.
ВИДЕО ГОЛА ЦЫГАНКОВА
А на 56-й минуте после просмотра VAR судья засчитал второй гол Динамо в этом матче, автором которого стал вышедший на замену Гармаш.
ВИДЕО ГОЛА ГАРМАША
У Динамо стало 19 очков после 7 туров. Шахтер, имеющий 13 пунктов, в центральном матче украинского уикенда сегодня играет с Днепром-1.
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Уже 14 сентября в стартовом матче группового раунда ЛЧ на НСК "Олимпийский" Динамо сыграет с Бенфикой Романа Яремчука.