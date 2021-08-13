Шахтар – Металіст-1925: відео голів та огляд матчу УПЛ

Шахтар без проблем виграв у Металіста-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні стартував 4 тур чемпіонату України з футболу. У першому поєдинку Шахтар здолав Металіст-1925 на київському НСК Олімпійський.
Перший тайм пройшов без серйозних моментів, а після перерви підопічні Де Дзербі взялися за справу. На початку другого тайму Степаненко зумів відзначитися після непоганого розіграшу кутового.
У Шахтаря було ще кілька моментів, але відзначитися вийшло лише раз. Вийшовши на заміну, Марлос віддав в карний майданчик на Матвієнка, той скинув на неприкритого Траоре і Лассіна реалізував свій момент.
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У Металіста був супермомент в компенсований час після помилки Трубіна на виході. Однак Ткачук відправив м'яч вище воріт з трьох метрів. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів матчу на НСК Олімпійський:
ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ
49 хвилина. Гол Тараса Степаненка.
81 хвилина. Гол Лассіни Траоре.
ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ
ОГЛЯД МАТЧУ
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