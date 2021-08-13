13 августа 19:30 О матче
Шахтер 2
Металлист 1925 0
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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Шахтер – Металлист-1925: видео голов и обзор матча УПЛ

Анатолий Дерека
13 августа, 22:25
Донецкая команда уверенно выиграла у новичка чемпионата Украины и теперь готовится ко встрече с Монако в Лиге чемпионов

Шахтер без проблем выиграл у Металлиста-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня стартовал 4 тур чемпионата Украины по футболу. В первом поединке Шахтер одолел Металлист-1925 на киевском НСК Олимпийский.

Первый тайм прошел без серьезных моментов, а после перерыва подопечные Де Дзерби взялись за дело. В начале второго тайма Степаненко сумел отличиться после неплохого розыгрыша углового.

У Шахтера было еще несколько моментов, но отличиться получилось лишь раз. Вышедший на замену Марлос отдал в штрафную на Матвиенко, тот скинул на неприкрытого Траоре и Лассина реализовал свой убойный момент.

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У Металлиста был супермомент в компенсированное время после ошибки Трубина на выходе. Однако Ткачук отправил мяч выше ворот с трех метров. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча на НСК Олимпийский:

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

49 минута. Гол Тараса Степаненко.

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81 минута. Гол Лассины Траоре.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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