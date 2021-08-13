Шахтер – Металлист-1925: видео голов и обзор матча УПЛ

Шахтер без проблем выиграл у Металлиста-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ
Сегодня стартовал 4 тур чемпионата Украины по футболу. В первом поединке Шахтер одолел Металлист-1925 на киевском НСК Олимпийский.
Первый тайм прошел без серьезных моментов, а после перерыва подопечные Де Дзерби взялись за дело. В начале второго тайма Степаненко сумел отличиться после неплохого розыгрыша углового.
У Шахтера было еще несколько моментов, но отличиться получилось лишь раз. Вышедший на замену Марлос отдал в штрафную на Матвиенко, тот скинул на неприкрытого Траоре и Лассина реализовал свой убойный момент.
Читайте также: Расписание трансляций и интриги 4-го тура чемпионата Украины по футболу
У Металлиста был супермомент в компенсированное время после ошибки Трубина на выходе. Однако Ткачук отправил мяч выше ворот с трех метров. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча на НСК Олимпийский:
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА
49 минута. Гол Тараса Степаненко.
81 минута. Гол Лассины Траоре.
ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА
ОБЗОР МАТЧА
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ