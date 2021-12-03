Шахтар – Львів: відео голів та огляд матчу чемпіонату України

Михайло Мудрик був найкращим у матчі проти Львова / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар здобув вольову розгромну перемогу над Львовом 6:1.

Ми вели онлайн матчу Шахтар – Львів із докладним описом усіх ключових подій.

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У дебюті зустрічі футболісти Львова першими відкрили рахунок у матчі. Ернест отримав м'яч перед штрафною Шахтаря та ідеальним ударом від штанги відкрив рахунок у поєдинку – 0:1.

Футболісти Шахтаря зрівняли рахунок наприкінці першого тайму. Тете реалізував пенальті після порушення проти Мудрика – 1:1.

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На 55-й хвилині Педріньо класно замкнув головою подачу Корнієнка та вивів Шахтар уперед – 2:1.

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На 77-й хвилині зустрічі Анатолій Бондаренко із подачі Мудрика забив свій перший м'яч у складі Шахтаря – 3:1.

За шість хвилин захисник Львова Махмутович зніс Сікана і арбітр призначив другий пенальті у ворота "містян". Марлос впевнено виконав суддівський вирок – 4:1.

Після вилучення львів'яни "посипалися" та пропустили ще два голи.

Спочатку Тарас Степаненко спокійно отримав м'яч перед штрафним майданчиком гостей та точно пробив під перекладину – 5:1.

А завершив розгром Юхим Конопля. Фланговий захисник Шахтаря головою замкнув подачу Мудрика, який записав на свій рахунок третій асист – 6:1.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 17 тур

Шахтар – Львів – 6:1

Голи: Тете (45, пен), Педріньо (55), Бондаренко (76), Марлос (84, пен), Степаненко (87), Конопля (90) – Антві (17)

Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Маркос Антоніо (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Матвієнко, Судаков (Сікан, 59), Педріньо (Бондаренко, 73), Корнієнко (Соломон, 59)

Львів: Ільющенков, Бусько, Антві (Семенів, 70), Якимець, Політило, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Нич, 58), Довгий (Чир'як, 46), Лека

Вилучення: Махмутович (83)

"Гірники" набрали три очки та обійшли у турнірній таблиці київське Динамо, яке завтра зіграє на виїзді проти Вереса.