Шахтер – Львов: видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Михаил Мудрик был лучшим в матче против Львова / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер добыл волевую разгромную победу над Львовом 6:1.

Мы вели онлайн матча Шахтер – Львов с подробным описанием всех ключевых событий.

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В дебюте встречи футболисты Львова первыми открыли счет в матче. Эрнест получил мяч перед штрафной Шахтера и идеальным ударом от штанги открыл счет в поединке – 0:1.

Футболисты Шахтера сравняли счет в самом конце первого тайма. Тете реализовал пенальти после нарушения против Мудрика – 1:1.

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На 55-й минуте Педриньо классно замкнул головой подачу Корниенко и вывел Шахтер вперед – 2:1.

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На 77-й минуте встречи Анатолий Бондаренко с подачи Мудрика забил свой первый мяч в составе Шахтера – 3:1.

Спустя шесть минут защитник Львова Махмутович снес Сикана и арбитр назначил второй пенальти в ворота "горожан". Марлос уверенно исполнил судейский приговор – 4:1.

После удаления львовяне "посыпались" и пропустили еще два гола.

Сначала Тарас Степаненко спокойно получил мяч перед штрафной площадкой гостей и точно пробил под перекладину – 5:1.

А завершил разгром Ефим Конопля. Фланговый защитник Шахтера головой замкнул подачу Мудрика, который записал на свой счет третий ассист – 6:1.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 17 тур

Шахтер – Львов – 6:1

Голы: Тете (45, пен), Педриньо (55), Бондаренко (76), Марлос (84, пен), Степаненко (87), Конопля (90) – Антви (17)

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Степаненко, Маркос Антонио (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Матвиенко, Судаков (Сикан, 59), Педриньо (Бондаренко, 73), Корниенко (Соломон, 59)

Львов: Ильющенков, Бусько, Антви (Семенив, 70), Якимец, Политыло, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Нич, 58), Довгий (Чирьяк, 46), Лека

Удаление: Махмутович (83)

"Горняки" набрали три очка и обошли в турнирной таблице киевское Динамо, которое завтра сыграет на выезде против Вереса.