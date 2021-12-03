Шахтар – Львів: онлайн матчу чемпіонату України

Шахтар VS Львів / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок Шахтар – Львів пройде у НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 17:00. Відео голів та огляд матчу в нашому модулі онлайн.

ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЛЬВІВ

Турнірне становище

Шахтар ділить перше місце з Динамо, поступаючись киянам лише за різницею забитих та пропущених м'ячів. У чемпіонаті України "гірники" не втрачають очки вже протягом двох місяців – з 3 жовтня, коли зіграли внічию з Динамо .

Львів розташовується на 12-му місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Львів'яни у поточному сезоні здобули чотири перемоги, три з яких – в останніх п'яти матчах! Тож гості їдуть до Києва із серйозними намірами поборотися за очки.

Історія очних матчів

Львів знає, як обігравати "Шахтар". У березні цього року львояни сенсаційно обіграли тоді команду Луїша Каштру з рахунком 3:2. Щоправда, попередню вікторію команди зі Львова дотирували ще 2008 роком.

Загалом Шахтар здобув вісім перемог проти двох у Львова. І лише один раз була зафіксована нічия. Різниця м'ячів – 28:7.

До речі, у першому колі Шахтар у Львові розгромив однойменну команду з рахунком 3:0.

Хто зіграє

У Львова через перебір жовтих карток поєдинок пропустить півзахисник Іван Брікнер. У поточному сезоні футболіст відіграв у 15 матчах, тож його не вистачатиме тренерському штабу львів'ян.

Шахтар не має дискваліфікованих гравців. Напередодні до спільної групи повернувся Жуніор Мораєс, але грати поки що не готовий. Також не відновилися Ісмаїлі та Фернандо, зате вже у строю Степаненко та Судаков.

Попередня заявка

Воротарі: Шевченка, П'ятов, Трубін

Захисники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педріньйо, Коноплянка

Нападник: Сікан

Прогноз букмекерів

Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто де Дзербі – 1.09, на нічию – 10.00, на перемогу Львова – 29.00.

У відсотковому співвідношенні шанси команд виглядають так:

Перемога Шахтаря – 87%

Нічия – 10%

Перемога Львова – 3%

Де дивитись

Матч Шахтар – Львів у прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" та "Футбол 2", також трансляція буде доступна за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 17:00.