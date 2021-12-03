Шахтер – Львов: онлайн матча чемпионата Украины

Шахтер VS Львов / Фото: Коллаж: Сегодня
Поединок Шахтер – Львов пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Видео голов и обзор матча в нашем модуле онлайна.
ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЛЬВОВ
Турнирное положение
Шахтер делит первое место с Динамо, уступая киевлянам только по разнице забитых и пропущенных мячей. В чемпионате Украины "горняки" не теряют очки на протяжении уже двух месяцев – с 3 октября, когда сыграли вничью с Динамо.
Львов располагается на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Львовяне в текущем сезоне одержали четыре победы, три из которых – в последних пяти матчах! Так что гости едут в Киев с серьезными намерениями побороться за очки.
История очных матчей
Львов знает, как обыгрывать Шахтер. В марте этого года львояне сенсационно обыграли тогда еще команду Луиша Каштру со счетом 3:2. Правда, предыдущая виктория команды из Львова дотирована еще 2008 годом.
В целом же Шахтер одержал восемь побед против двух у Львова. И лишь один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей – 28:7.
Кстати, в первом круге Шахтер во Львове разгромил одноименную команду со счетом 3:0.
Кто сыграет
У Львова из-за перебора желтых карточек поединок пропустит полузащитник Иван Брикнер. В текущем сезоне футболист отыграл в 15 матчах, так что его будет не хватать тренерскому штабу львовян.
У Шахтера нет дисквалифицированных игроков. Накануне в общую группу вернулся Жуниор Мораес, но играть пока не готов. Также не восстановились Исмаили и Фернандо, зато уже в строю Степаненко и Судаков.
Предварительная заявка
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка
Нападающий: Сикан
Прогноз букмекеров
Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.
В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:
- Победа Шахтера – 87%
- Ничья – 10%
- Победа Львова – 3%
Где смотреть
Матч Шахтер – Львов в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", также трансляция будет доступна с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.