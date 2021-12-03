4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
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Наполи --
Аталанта --
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Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Шахтер – Львов: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша
3 декабря, 11:25
В пятницу, 3 декабря, стартует 17-й тур чемпионата Украины: откроет программу уикенда поединок между Шахтером и Львовом. Следите за поединком с нашим мультимедийным онлайном

Шахтер VS Львов / Фото: Коллаж: Сегодня

Поединок Шахтер – Львов пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Видео голов и обзор матча в нашем модуле онлайна.

ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЛЬВОВ

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Турнирное положение

Шахтер делит первое место с Динамо, уступая киевлянам только по разнице забитых и пропущенных мячей. В чемпионате Украины "горняки" не теряют очки на протяжении уже двух месяцев – с 3 октября, когда сыграли вничью с Динамо.

Львов располагается на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Львовяне в текущем сезоне одержали четыре победы, три из которых – в последних пяти матчах! Так что гости едут в Киев с серьезными намерениями побороться за очки.

История очных матчей

Львов знает, как обыгрывать Шахтер. В марте этого года львояне сенсационно обыграли тогда еще команду Луиша Каштру со счетом 3:2. Правда, предыдущая виктория команды из Львова дотирована еще 2008 годом.

В целом же Шахтер одержал восемь побед против двух у Львова. И лишь один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей – 28:7.

Кстати, в первом круге Шахтер во Львове разгромил одноименную команду со счетом 3:0.

Кто сыграет

У Львова из-за перебора желтых карточек поединок пропустит полузащитник Иван Брикнер. В текущем сезоне футболист отыграл в 15 матчах, так что его будет не хватать тренерскому штабу львовян.

У Шахтера нет дисквалифицированных игроков. Накануне в общую группу вернулся Жуниор Мораес, но играть пока не готов. Также не восстановились Исмаили и Фернандо, зато уже в строю Степаненко и Судаков.

Предварительная заявка

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка

Нападающий: Сикан

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.

В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:

  • Победа Шахтера – 87%
  • Ничья – 10%
  • Победа Львова – 3%

Где смотреть

Матч Шахтер – Львов в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", также трансляция будет доступна с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.