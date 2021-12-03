Шахтер – Львов: онлайн матча чемпионата Украины

Шахтер VS Львов / Фото: Коллаж: Сегодня

Поединок Шахтер – Львов пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Видео голов и обзор матча в нашем модуле онлайна.

ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЛЬВОВ

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Турнирное положение

Шахтер делит первое место с Динамо, уступая киевлянам только по разнице забитых и пропущенных мячей. В чемпионате Украины "горняки" не теряют очки на протяжении уже двух месяцев – с 3 октября, когда сыграли вничью с Динамо.

Львов располагается на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Львовяне в текущем сезоне одержали четыре победы, три из которых – в последних пяти матчах! Так что гости едут в Киев с серьезными намерениями побороться за очки.

История очных матчей

Львов знает, как обыгрывать Шахтер. В марте этого года львояне сенсационно обыграли тогда еще команду Луиша Каштру со счетом 3:2. Правда, предыдущая виктория команды из Львова дотирована еще 2008 годом.

В целом же Шахтер одержал восемь побед против двух у Львова. И лишь один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей – 28:7.

Кстати, в первом круге Шахтер во Львове разгромил одноименную команду со счетом 3:0.

Кто сыграет

У Львова из-за перебора желтых карточек поединок пропустит полузащитник Иван Брикнер. В текущем сезоне футболист отыграл в 15 матчах, так что его будет не хватать тренерскому штабу львовян.

У Шахтера нет дисквалифицированных игроков. Накануне в общую группу вернулся Жуниор Мораес, но играть пока не готов. Также не восстановились Исмаили и Фернандо, зато уже в строю Степаненко и Судаков.

Предварительная заявка

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка

Нападающий: Сикан

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.

В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:

Победа Шахтера – 87%

Ничья – 10%

Победа Львова – 3%

Где смотреть

Матч Шахтер – Львов в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", также трансляция будет доступна с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.