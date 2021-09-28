28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар 0
Інтер 0
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шахтар – Інтер: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
28 вересня, 22:09
Донецький Шахтар змусив відбиватися чемпіона Італії Інтер в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, але так і не зміг відкрити рахунок

Шахтар не зміг вразити ворота Інтера / Фото: REUTERS

"Гірники" перевершили італійців у володінні м'ячем, однак втілити його в забиті голи підопічним Роберто Де Дзербі не вдалося.

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Огляд матчу Шахтар – Інтер:

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Можливо, причина криється в тому, що вже в дебюті зустрічі Шахтар втратив ключового гравця – форвард Лассіна Траоре отримав серйозну травму в ігровому зіткненні з суперником і покинув поле на ношах.

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Однак навіть без потужного форварда Шахтар зумів створити проблеми біля воріт Інтера. Італійці більшу частину часу відбивалися, але вистрілили на останніх хвилинах, коли тільки феноменальна реакція Андрія Пятова не дозволила м'ячу опинився в сітці воріт.

Шахтар і Інтер набрали перші очки в поточній Лізі чемпіонів, адже в першому турі команди синхронно програли. Друга пара групи D – Реал і Шериф, зіграють сьогодні о 22:00.

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