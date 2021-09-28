Шахтар – Інтер: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Шахтар не зміг вразити ворота Інтера / Фото: REUTERS

"Гірники" перевершили італійців у володінні м'ячем, однак втілити його в забиті голи підопічним Роберто Де Дзербі не вдалося.

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Огляд матчу Шахтар – Інтер:

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Можливо, причина криється в тому, що вже в дебюті зустрічі Шахтар втратив ключового гравця – форвард Лассіна Траоре отримав серйозну травму в ігровому зіткненні з суперником і покинув поле на ношах.

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Однак навіть без потужного форварда Шахтар зумів створити проблеми біля воріт Інтера. Італійці більшу частину часу відбивалися, але вистрілили на останніх хвилинах, коли тільки феноменальна реакція Андрія Пятова не дозволила м'ячу опинився в сітці воріт.

Шахтар і Інтер набрали перші очки в поточній Лізі чемпіонів, адже в першому турі команди синхронно програли. Друга пара групи D – Реал і Шериф, зіграють сьогодні о 22:00.