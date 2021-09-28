28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер 0
Интер 0
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
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Шахтер – Интер: видеообзор матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша
28 сентября, 22:09
Донецкий Шахтер заставил отбиваться чемпиона Италии Интер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, но так и не смог открыть счет

Шахтер не смог поразить ворота Интера / Фото: REUTERS

"Горняки" превзошли итальянцев во владении мячом, однако воплотить его в забитые голы подопечным Роберто Де Дзерби не удалось.

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Обзор матча Шахтер – Интер:

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Возможно, причина кроется в том, что уже в дебюте встречи Шахтер потерял ключевого игрока – форвард Лассина Траоре получил серьезную травму в игровом столкновении с соперником и покинул поле на носилках.

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Однако даже без мощного форварда Шахтер сумел создать проблемы у ворот Интера. Итальянцы большую часть времени отбивались, но выстрелили на последних минутах, когда только феноменальная реакция Андрея Пятова не позволила мячу оказался в сетке ворот.

Шахтер и Интер набрали первые очки в текущей Лиге чемпионов, ведь в первом туре команды синхронно проиграли. Вторая пара группы D – Реал и Шериф, сыграют сегодня в 22:00.

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