Шахтар – Генк: аналітики назвали команду, яка пройде далі

Генк vs Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Букмекери оприлюднили котирування на протистояння Шахтаря і Генка в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Нагадаємо, згідно з результатами понеділкового жеребкування, перша гра відбудеться 3 або 4 серпня в Бельгії, повторний матч – 10 серпня в Україні.
У першому матчі, який відбудеться на полі Генка, аналітики оцінюють шанси суперників як рівні: на перемогу віцечемпіона Бельгії, як і віцечемпіона України встановлено коефіцієнт 2.65, а на нічию – 3.35.
Найбільш вірогідним рахунком першої гри у букмекерів називається нічия 1:1.
А ось за сумою двох зустрічей, на думку аналітиків, вийти до наступного раунду має Шахтар.
Коефіцієнт на потрапляння донеччан до заключного раунду відбору ЛЧ становить 1.51, а Генка – 2.55. Виходячи з цих котирувань, ймовірність сумарної перемоги "гірників" – 63%, бельгійської команди – 37%.
Нагадаємо, якщо Шахтар за сумою двох зустрічей вийде до четвертого, заключного, раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, то буде сіяним і там.
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Якщо "гірники" у третьому кваліфай-раунді ЛЧ програють, то відразу потраплять до групового етапу Ліги Європи.
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