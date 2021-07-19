Шахтер – Генк: аналитики назвали команду, которая пройдет дальше

В первом матче, который состоится в Бельгии, шансы соперников оцениваются как равные, но большим фаворитом на выход в следующий раунд по сумме двух встреч является Шахтер

Генк vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Букмекеры обнародовали котировки на противостояние Шахтера и Генка в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, согласно результатам понедельничной жеребьевки, первая игра состоится 3 или 4 августа в Бельгии, ответная – 10 августа в Украине.

В первом матче, который пройдет на поле Генка, аналитики оценивают шансы соперников как равные: на победу вице-чемпиона Бельгии, как и вице-чемпиона Украины установлен коэффициент 2.65, а на ничью – 3.35.

Наиболее вероятным счетом первой игры у букмекеров называется ничья 1:1.

А вот по сумме двух встреч, по мнению аналитиков, выйти в следующий раунд должен Шахтер.

Коэффициент на проход дончан в заключительный раунд отбора ЛЧ равен 1.51, а Генка – 2.55. Исходя из этих котировок, вероятность суммарной победы "горняков" составляет 63%, бельгийской команды – 37%.

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Напомним, если Шахтер по сумме двух встреч пройдет в четвертый, заключительный, раунд квалификации Лиги чемпионов, то будет сеяным и там.

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Если "горняки" в третьем квалифай-раунде ЛЧ проиграют, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.