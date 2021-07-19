Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Лiга чемпiонiв 2020/21

Головна Матчі Таблиці Команди Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шахтар – Генк, Спартак – Бенфіка: всі пари 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька
19 липня, 14:00
Копіювати лінк
"Гірникам" дістався в суперники віцечемпіон Бельгії, перший матч донеччани проведуть у гостях – дивіться всі пари Шляху представників ліг і Шляху чемпіонів
Жеребкування Ліги чемпіонів
Жеребкування Ліги чемпіонів / Фото: UEFA.com

У Швейцарії відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому донецький Шахтар зіграє з віцечемпіоном Бельгії Генком. Перший матч "гірники" проведуть у гостях 3/4 серпня, повторний – 10 серпня в Україні. До вашої уваги – всі пари, що утворилися за підсумками жеребкування.

Шлях представників ліг

  • ШАХТАР (УКРАЇНА) – Генк (Бельгія)
  • ПСВ (Нідерланди)/Галатасарай (Туреччина) – Селтік (Шотландія)/Мідтьюлланд (Данія)
  • Спартак (Росія) – Бенфіка (Португалія)
  • Монако (Франція) – Рапід (Австрія)/Спарта (Чехія)

шлях чемпіонів

  • Динамо Загреб (Хорватія)/Омонія (Кіпр) – Легія (Польща)/Флора (Естонія)
  • Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)/ЧФР(Румунія) – Слован (Словаччина)/Янг Бойз (Швейцарія)
  • Олімпіакос (Греція)/Нефтчі (Азербайджан) – Мура (Словенія)/Лудогорець (Болгарія)
  • Кайрат (Казахстан)/Црвена Звезда (Сербія) – Алашкерт (Вірменія)/Шериф (Молдова)
  • Мальме (Швеція)/ХІК (Фінляндія) – Рейнджерс (Шотландія)
  • Ференцварош (Угорщина)/Жальгіріс (Литва) – Славія (Чехія)

Якщо Шахтар за сумою двох зустрічей пройде до четвертого, заключного, раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, то буде сіяним і там.

В тренді

Якщо "гірники" у третьому кваліфай-раунді ЛЧ програють, то відразу потраплять до групового етапу Ліги Європи.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти