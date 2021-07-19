Шахтар – Генк, Спартак – Бенфіка: всі пари 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів

"Гірникам" дістався в суперники віцечемпіон Бельгії, перший матч донеччани проведуть у гостях – дивіться всі пари Шляху представників ліг і Шляху чемпіонів

Жеребкування Ліги чемпіонів / Фото: UEFA.com

У Швейцарії відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому донецький Шахтар зіграє з віцечемпіоном Бельгії Генком. Перший матч "гірники" проведуть у гостях 3/4 серпня, повторний – 10 серпня в Україні. До вашої уваги – всі пари, що утворилися за підсумками жеребкування.

Шлях представників ліг

ШАХТАР (УКРАЇНА) – Генк (Бельгія)

ПСВ (Нідерланди)/Галатасарай (Туреччина) – Селтік (Шотландія)/Мідтьюлланд (Данія)

Спартак (Росія) – Бенфіка (Португалія)

Монако (Франція) – Рапід (Австрія)/Спарта (Чехія)

шлях чемпіонів

Динамо Загреб (Хорватія)/Омонія (Кіпр) – Легія (Польща)/Флора (Естонія)

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)/ЧФР(Румунія) – Слован (Словаччина)/Янг Бойз (Швейцарія)

Олімпіакос (Греція)/Нефтчі (Азербайджан) – Мура (Словенія)/Лудогорець (Болгарія)

Кайрат (Казахстан)/Црвена Звезда (Сербія) – Алашкерт (Вірменія)/Шериф (Молдова)

Мальме (Швеція)/ХІК (Фінляндія) – Рейнджерс (Шотландія)

Ференцварош (Угорщина)/Жальгіріс (Литва) – Славія (Чехія)

Якщо Шахтар за сумою двох зустрічей пройде до четвертого, заключного, раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, то буде сіяним і там.

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Якщо "гірники" у третьому кваліфай-раунді ЛЧ програють, то відразу потраплять до групового етапу Ліги Європи.