Шахтар зіграє з Генком: результати жеребкування Ліги чемпіонів

У третьому кваліфікаційному раунді найпрестижнішого єврокубка донецька команда зустрінеться з бельгійським клубом, в якому свого часу феєрив Руслан Маліновський

Шахтар потрапив на Генк / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфай-раунду Ліги чемпіонів-2021/22. Свого першого суперника в новому єврокубковому сезоні отримав і донецький Шахтар. Віцечемпіон України зіграє з бельгійським Генком.

/ Фото: UEFA.com

Відзначимо, що суперником Шахтаря на цьому етапі міг також стати переможець пари ПСВ (Нідерланди) – Галатасарай (Туреччина) або найкращий у парі Рапід (Австрія) – Спарта Прага (Чехія), але в підсумку донеччанам випав бельгійський варіант.

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Матчі третього кваліфай-раунду ЛЧ відбудуться 3/4 і 10 серпня. Першу гру "гірники" проведуть у гостях, на полі Генка. Повторну – вдома, в Україні. Правило виїзного гола вже не діє. Якщо Шахтар за сумою двох зустрічей пройде до четвертого, заключного, раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, то буде сіяним і там.

Якщо "гірники" у третьому кваліфай-раунді ЛЧ програють, то відразу потраплять до групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, перед початком нинішнього сезону Луїша Каштру на посаді головного тренера Шахтаря замінив екснаставник Сассуоло – італієць Роберто Де Дзербі.

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

При цьому Шахтар купив вінгера Бенфіки Педріньо, центрального захисника Сассуоло Марлона і форварда Аякса Траоре, заплативши за них сумарно 40 млн євро.