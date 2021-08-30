1 вересня 17:00
Казахстан --
Україна --
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Сейв року! Син Мораеса врятував вікно, відбиваючи пенальті від батька

Сергій Шаховець
30 серпня, 22:43
Гравець збірної України відновлює ігрові кондиції, тренуючись зі своїм сином в пробитті пенальті

Жуніор Мораес зі своїм сином / Фото: Instagram

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес продовжує відновлюватися після страшної травми, через яку він пропустив Євро-2020.

Зараз гравець збірної України набирається сил у себе на батьківщині, де має можливість більше часу приділяти своїй сім'ї.

Читайте також: Шахтар не включив Жуніора Мораеса в заявку на новий сезон

На своїй сторінці в Instagram 34-річний форвард показав, як він грає в футбол зі своїм шестирічним сином Лукою.

Мораес організував челлендж з пробиття пенальті прямо в своєму будинку. Першим до м'яча підійшов бомбардир Шахтаря – але його удар зміг парирувати Лука. А ось удар Мораеса-молодшого був точний.

На щастя, всі вікна в квартирі залишилися цілі.

Нагадаємо, що в квітні цього року Жуніор Мораес на тренуванні свого клубу дістав розрив хрестоподібної зв'язки коліна і на півроку вибув з гри.

Реклама