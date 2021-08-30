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Сэйв года! Сын Мораеса спас окно, отражая пенальти от отца

Сергей Шаховец
30 августа, 22:43
Игрок сборной Украины восстанавливает игровые кондиции, тренируясь со своим сыном в пробивании пенальти

Жуниор Мораес со своим сыном / Фото: Instagram

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться после жуткой травмы, из-за которой он пропустил Евро-2020.

Сейчас игрок сборной Украины набирается сил у себя на родине, где имеет возможность больше времени уделять своей семьи.

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На своей странице в Instagram 34-летний форвард показал, как он играет в футбол со своим шестилетним сыном Лукой.

Мораес организовал челлендж по пробитию пенальти прямо в своем доме. Первым к мячу подошел бомбардир Шахтера – но его удар смог парировать Лука. А вот удар Мораеса-младшего был точен.

К счастью, все окна в квартире остались целы.

Напомним, что в апреле этого года Жуниор Мораес на тренировке своего клуба схлопотал разрыв крестообразной связки колена и на полгода выбыл из игры.

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