Сергій Юран: "Для Яремчука Бенфіка – перевалочний пункт"

Роман Яремчук вдало дебютував в Бенфіці / Фото: Getty Images

Майже 30 років тому київське Динамо дебютувало у груповому етапі Ліги чемпіонів. 27 листопада 1991 року суперником "біло-синіх" була португальська Бенфіка, у складі якої грав екс-динамівець Сергій Юран. До речі, тоді мінімальну перемогу здобули динамівці з рахунком 1:0.

Минуло тридцять років, і знову кияни гратимуть перший матч групового раунду Ліги чемпіонів проти "орлів" з Лісабона. А в складі португальського клубу грає вихованець Динамо Роман Яремчук.

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Екс-форвард київського Динамо і лісабонської "Бенфіки Сергій Юран висловився про українського нападника Бенфіки, у своєму інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

Сергій Юран / Фото: Twitter

"Що стосується Яремчука, то я вважаю, що він відповідає її рівню. Бенфіка просто так не буде когось брати. В цьому клубі аналізують, дивляться на гравця – відповідає він їхнім вимогам чи ні. І лише після цього приймають рішення щодо того, чи брати футболіста в команду.

Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

У Яремчука дані хороші, і якщо він буде в своїй майстерності додавати, то я думаю, що Бенфіка в його кар'єрі стане лише перевалочним пунктом. Є чемпіонати сильніші, так що по частині подальшої перспективи, багато що залежить тільки від самого гравця", – зауважив Юран.

Роман Яремчук забив другий гол у складі Бенфіки

Додамо, що вихованець луганського футболу Сергій Юран виступав у складі Бенфіки з 1991 по 1994 роки. В її складі він був чемпіоном Португалії і володарем Кубка країни.

Роман Яремчук став гравцем гранда португальського футболу в це літнє міжсезоння, куди перейшов з Гента за 17 млн євро. На цьому трансфері київський клуб зумів заробити 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо – Бенфіка відбудеться сьогодні, 14-го вересня. Початок зустрічі о 22:00. Наш сайт буде вести онлайн-трансляцію матчу.