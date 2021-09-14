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Севілья --
Зальцбург --
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Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
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Динамо --
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Челсі --
Зеніт --
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Ювентус --
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Лілль --
Вольфсбург --
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Вільярреал --
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Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
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Інтер --
Реал --
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Минай --
Колос --
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Рух --
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Олександрія --
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Львів --
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Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
Динамо --
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Сергій Юран: "Для Яремчука Бенфіка – перевалочний пункт"

Сергій Шаховець
14 вересня, 16:47
Напередодні поєдинку між Динамо і Бенфікою, екс-форвард, що виступав у складі обох клубів, поділився своєю думкою про перспективи українського нападника в португальській команді

Роман Яремчук вдало дебютував в Бенфіці / Фото: Getty Images

Майже 30 років тому київське Динамо дебютувало у груповому етапі Ліги чемпіонів. 27 листопада 1991 року суперником "біло-синіх" була португальська Бенфіка, у складі якої грав екс-динамівець Сергій Юран. До речі, тоді мінімальну перемогу здобули динамівці з рахунком 1:0.

Минуло тридцять років, і знову кияни гратимуть перший матч групового раунду Ліги чемпіонів проти "орлів" з Лісабона. А в складі португальського клубу грає вихованець Динамо Роман Яремчук.

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Екс-форвард київського Динамо і лісабонської "Бенфіки Сергій Юран висловився про українського нападника Бенфіки, у своєму інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

Сергій Юран / Фото: Twitter

"Що стосується Яремчука, то я вважаю, що він відповідає її рівню. Бенфіка просто так не буде когось брати. В цьому клубі аналізують, дивляться на гравця – відповідає він їхнім вимогам чи ні. І лише після цього приймають рішення щодо того, чи брати футболіста в команду.

Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

У Яремчука дані хороші, і якщо він буде в своїй майстерності додавати, то я думаю, що Бенфіка в його кар'єрі стане лише перевалочним пунктом. Є чемпіонати сильніші, так що по частині подальшої перспективи, багато що залежить тільки від самого гравця", – зауважив Юран.

Роман Яремчук забив другий гол у складі Бенфіки

Додамо, що вихованець луганського футболу Сергій Юран виступав у складі Бенфіки з 1991 по 1994 роки. В її складі він був чемпіоном Португалії і володарем Кубка країни.

Роман Яремчук став гравцем гранда португальського футболу в це літнє міжсезоння, куди перейшов з Гента за 17 млн євро. На цьому трансфері київський клуб зумів заробити 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо – Бенфіка відбудеться сьогодні, 14-го вересня. Початок зустрічі о 22:00. Наш сайт буде вести онлайн-трансляцію матчу.

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