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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Шахтер --
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Сергей Юран: "Для Яремчука Бенфика – перевалочный пункт"

Сергей Шаховец
14 сентября, 16:47
Накануне поединка между Динамо и Бенфикой, экс-форвард выступавший в обеих клубах поделился своим мнением о перспективах украинского нападающего в португальской команде

Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images

Почти 30 лет тому назад киевское Динамо дебютировало в групповом этапе Лиги чемпионов. 27 ноября 1991 года соперником "бело-синих" была португальская Бенфика, в составе которой играл экс-динамовец Сергей Юран. Кстати, тогда минимальную победу одержали динамовцы со счетом 1:0.

Прошло тридцать лет, и вновь киевляне будут играть первый матч группового раунда Лиги чемпионов против "орлов" из Лиссабона. А в составе португальского клуба играет воспитанник Динамо Роман Яремчук.

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Экс-форвард киевского Динамо и лиссабонской "Бенфики Сергей Юран высказался об украинском нападающем Бенфики, в своем интервью Meta-ratings.com.ua.

Сергей Юран / Фото: Twitter

"Что касается Яремчука, то я считаю, что он соответствует ее уровню. Бенфика не будет просто так брать кого-либо. В этом клубе анализируют, смотрят на игрока — соответствует ли он их требованиям или нет. И лишь после этого принимают решение насчет того, брать ли футболиста в команду.

Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

У Яремчука данные хорошие, и если он будет в своем мастерстве прибавлять, то я думаю, что Бенфика в его карьере станет лишь перевалочным пунктом. Есть чемпионаты более сильные, так что по части дальнейшей перспективы, многое зависит только от самого игрока", – отметил Юран.

Роман Яремчук забил второй гол в составе Бенфики

Добавим, что воспитанник луганского футбола Сергей Юран выступал в составе Бенфики с 1991 по 1994 годы. В ее составе он становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка страны.

Роман Яремчук стал игроком гранда португальского футбола в это летнее межсезонье, куда перешел из Гента за 17 млн евро. На этом трансфере киевский клуб сумел заработать 5 миллионов евро.

Напомним, что поединок Динамо – Бенфика состоится сегодня,14-го сентября. Начало встречи в 22:00. Наш сайт будет вести онлайн-трансляцию матча.

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