27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
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Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
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Аталанта --
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Севілья --
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Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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Серйозні проблеми: фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки в Ель-Класико

25 жовтня, 21:54
Керівництво каталонського клубу засудило дії вболівальників команди, які атакували авто головного тренера

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Десятки шанувальників Барселони зібралися біля стадіону "Камп Ноу" після матчу з Реалом (1:2) і спробували зупинити автомобіль з головним тренером Рональдом Куманом. Ми вели онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

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Незадоволені фанати свистіли, вигукували лайки і били по капоту, змушуючи фахівця залишити транспортний засіб. В результаті Куману все ж вдалося виїхати.

"Барселона публічно засуджує жорстокі і зневажливі дії, з якими зіткнувся наш тренер при виїзді з "Камп Ноу . Клуб прийме заходи безпеки і дисциплінарні заходи, щоб подібні події не повторювалися", – йдеться в твіттері каталонського клубу.

Куман програв три перших Ель-Класіко в якості головного тренера Барселони. Цього не відбувалося з тренерами каталонської команди з 1940 року.

Барселона після поразки від Реала опустилася на дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії.

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